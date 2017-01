Nederlandse banken geven duurzaamheidsdoelen vorm

Nederlandse banken geven invulling aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Hiervoor wordt onder andere gekeken naar financieringsvormen die duurzame en energiezuinige woningen versneld tot stand brengen.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een persbericht. Naar aanleiding van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, waarvan de grootste ambitie is om in 2030 wereldwijd een einde te maken aan extreme armoede, maken de Nederlandse banken hun rol in een duurzame economie bekend. Zo willen de banken meer financieringsruimte beschikbaar stellen om energiezuinige woningen te realiseren.

Meer ruimte voor duurzaam vastgoed

Voor particuliere woningeigenaren betekent dit dat de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kan worden verruimd voor Nul op de meter-huizen. Als particulieren bijvoorbeeld geen extra hypotheek kunnen nemen voor de investering van duurzame maatregelen, kunnen de banken een alternatieve, ‘gebouwgebonden’ financieringsvorm aanbieden.

De financiering voor het verduurzamen van de woning gaat dan gepaard met die van het pand. Wanneer de particuliere woningeigenaar een andere woning koopt en de investering voor verduurzaming van de huidige woning nog niet is afgelost, wordt de plicht tot het aflossen overgedragen aan de nieuwe woningeigenaar.

Langer zelfstandig wonen

Naast het vergroten van de financieringsruimte voor duurzaam vastgoed, willen banken beter tegemoetkomen aan de wens van senioren om langer zelfstandig thuis te wonen. Dit wordt mogelijk door bijvoorbeeld geldstromen voor wonen, zorg en pensioen flexibeler voor specifieke behoeften in te zetten.

Verder willen banken volgens NVB integraler werken. Wanneer woningeigenaren hun woningen bijvoorbeeld seniorenproof willen maken, worden ze gestimuleerd om ook duurzame maatregelen toe te passen aan de woning.

Duurzame energietransitie versnellen

Om de duurzame energietransitie te versnellen, zien de banken kansen voor een minister voor Klimaat in Nederland. Dit komt omdat de energietransitie volgens de banken veelomvattend is en verspreid ligt over verschillende ministeries.

Deze ideeën worden in het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank (DNB) verder uitgewerkt. Voor de uitwerking van deze ideeën start de NVB binnenkort een openbare consultatie.