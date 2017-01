Moody’s: ‘2017 is het jaar van de green bonds’

De waarde van de groene obligatiemarkt stijgt volgens Moody’s in 2017 naar $ 206 mrd. Dit is mogelijk door bedrijven die het Klimaatakkoord van Parijs willen nakomen en China, dat grootschalige duurzame energieprojecten wil realiseren.

Dat schrijft het persbureau Reuters. De kredietbeoordelaar stelt dat er in 2016 wereldwijd $ 93,4 mrd aan groene obligaties zijn uitgegeven.

Naast de uitgifte van groene obligaties om duurzame projecten te financieren, verwacht Moody’s dat er in 2017 nieuwe financieringsvormen worden ontwikkeld die de transitie naar duurzame energie ondersteunen.

Duurzaam beleggen

Ook voorspelt Moody’s dat China in 2017 opnieuw een grote rol speelt in de green bondmarkt. Zo gaf de Bank of China (BOC) in 2016 de grootste groene obligatie ter waarde van ruim $ 3 mrd. Volgens de kredietbeoordelaar heeft China de komende vijf jaar in totaal $ 308,8 mrd aan investeringen nodig om de milieuvoetafdruk in het land te verkleinen en de effecten van milieuvervuiling als gevolg van industriele processen tegen te gaan.

Tegelijkertijd verwacht Moody’s dat de vraag naar green bonds groeit vanuit pensioenfondsen en vermogensbeheerders, omdat zij door beleggers onder druk worden gezet om te investeren in maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke ondernemingen.

Koolstofarme economie

De vooruitzichten van de green bonds zijn echter niet alleen positief. “Terwijl groene obligaties terrein blijft winnen en zeer succesvol zijn geweest bij het genereren van aandacht voor klimaatverandering en klimaatoplossingen, zijn green bond-gekoppelde financiering en investeringen niet van voldoende schaalgrootte om een belangrijke rol te spelen bij de transitie naar een koolstofarme economie”, schrijft Reuters op basis van het rapport van Moody’s.

Om de koolstofarme economie toch nog te bevorderen via green bonds, moet er volgens de kredietbeoordelaar een standaard definitie, raamwerk en regelgeving over rapportering en transparantie worden ontwikkeld. Ook verwacht Moody’s dat het presidentschap van Trump, die eerder zei dat klimaatverandering een hoax is, de groei van green bonds voor duurzame energieprojecten zal belemmeren.

