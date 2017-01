De Noorweegse overheid richt samen met Unilever en Nestlé een duurzaam fonds ter waarde van $ 400 mln op. Het geld in dit fonds wordt besteed aan projecten op het gebied van duurzaam bosbeheer.

Dat schrijft het persbureau AFP. Tijdens het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos maakte de Noorse regering de plannen voor de oprichting van het duurzame fonds bekend. Het geld in het fonds wordt onder andere besteed aan duurzaam bosbeheer in Brazilië.

Ontbossing voorkomen

Kleinschalige landbouwpraktijken zouden de grootste oorzaak zijn voor ontbossing in het land. Duurzame oplossingen tegen deze praktijken kunnen daarom gefinancierd worden via het fonds. Daarnaast is het fonds bedoeld om verschillende landen te helpen bij duurzaam bosbeheer en het behalen van de doelen die in het Parijse Klimaatakkoord zijn vastgesteld. Hierin staat onder andere dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius.

De Noorse regering legt $ 100 mln in het fonds en heeft zich tot doel gesteld om het bedrag naar $ 400 mln te verhogen in 2020 met investeringen van de private sector. Verschillende multinationals hebben interesse getoond om in het fonds te beleggen. Zo stelt Unilever een investering van $ 25 mln beschikbaar over een periode van vijf jaar en willen Carrefour, Marks & Spencer, Mars en Nestlé ook bijdragen aan het fonds, schrijft AFP.

Toekomstbestendige planeet

Volgens het WEF is er tussen het jaar 2000 en het jaar 2012 tot 2,3 miljoen vierkante meter aan bossen gekapt. Door de ontbossing van verschillende werelddelen, ontnemen bedrijven het natuurlijke mechanisme van de aarde om broeikasgasemissies te absorberen, stelt het WEF.

“De toekomst van de planeet hangt sterk af van onze gemeenschappelijke capaciteit om zowel de bescherming en het herstel van bossen op ongekend grote schaal mogelijk te maken”, zegt Erna Solberg, de Noorse premier, tegen AFP.