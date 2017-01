‘Duurzaamheid belangrijke afweging voor beleggers’

Beleggers zien factoren als milieu, maatschappij en duurzame bedrijfsvoering meer als belangrijke afwegingen bij het beschikbaar stellen van kapitaal aan organisaties.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van financiële dienstverlener Bfinance. De belangrijkste conclusie die het concern uit markttrends voor de duurzame Environmental, Social and Governnance (ESG)- beleggingen haalt, is dat institutionele beleggers verschillende benaderingen hanteert om te investeren in duurzaamheid.

Zo worden sommige institutionele beleggers gedreven vanuit een ethisch perspectief, wanneer zij besluiten te investeren in duurzame organisaties. Andere beleggers leggen de nadruk op risicomanagement bij de toepassing van ESG-criteria voor beleggingen, stelt Bfinance in het onderzoek.

Verantwoord beleggen

In het rapport onderzocht Bfinance vijf gepersonaliseerde zoekopdrachten voor managers in publieke en private markten, waar ESG een belangrijke rol speelde. Hieruit blijkt dat beleggers op zoek zijn naar een aanpak die specifiek is afgestemd op hun wensen bij beslissingen om duurzaam te beleggen.

“Het is duidelijk dat beleggers meer gewicht geven aan ESG-criteria, niet alleen voor aandelen, maar in toenemende mate in alle beleggingscategorieën”, zegt Frans Verhaar, directeur Bfinance Nederland, tegen de website Fondsnieuws. “Maar hun behoeften en prioriteiten zijn zeer verschillend, wat leidt tot een grotere versnippering van de duurzame beleggingsindustrie, zelfs al is deze groeiende.”

Cultuur en gedrag

Daarnaast beïnvloeden factoren als cultuur, gedrag en interne conflicten de verschillende duurzaamheidseisen van beleggers bij ESG-investeringen. Hier moeten organisaties en financiële dienstverleners rekening mee houden. Tot slot stelt Bfinance dat het integreren van ESG-criteria geen extra geld moet kosten. Toch kunnen er extra kosten bij komen wanneer beleggers de voorkeur geven aan samengevoegde fondsstructuren bij ESG-beleggingen.

Bfinance stelt dat de verschillende behoeften en prioriteiten van beleggers de weg naar eenduidige normen voor verantwoord beleggen bemoeilijkt. De consultant ziet echter dat er een groep van investeerders en vermogensbeheerders zijn die de trend richting een eenduidig verantwoord beleggingsbeleid stimuleren. Een voorbeeld van een dergelijk beleid in de praktijk is de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties.

Investeren in duurzaamheid loont

Uit eerder onderzoek van de Deutsche Asset Management en de universiteit van Hamburg bleek dat bedrijven die in ESG-beleid investeren daar op termijn de vruchten van plukken. Ruim 62 procent van de 2.250 studies die sinds 1970 zijn uitgevoerd, laat een positieve impact zien als ondernemingen kiezen voor een actief ESG-beleid.

“De trend voor het gebruik van ESG als beoordelingsmethode is verschoven naar een positieve kijk op de organisaties”, zegt Evan Harvey, director of Corporate Responsibility bij Nasdaq, in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. “Investeringsmaatschappijen zien kansen om ESG-data te gebruiken voor risicovermindering bij investeringsbeslissingen en om opbrengsten te genereren.”

