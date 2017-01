PGGM belegt € 330 mln in Franse green bonds

Namens het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft pensioenuitvoerder PGGM € 330 mln belegd in de groene staatsobligaties van Frankrijk. Hiermee dragen de partijen bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot en het vergroten van de biodiversiteit in het land.

Dat meldt PGGM in een persbericht. De Franse green bonds hebben een looptijd van 22 jaar en zijn volgens PGGM de langstlopende groene obligaties die tot nu toe in euro’s zijn uitgegeven. Met de uitgifte van de green bonds wist de Franse overheid € 7 mrd op te halen voor de financiering van een aantal projecten op het gebied van CO2-reductie en biodiversiteit.

Financieren van duurzaamheid

Volgens de pensioenbeheerder heeft de Franse regering de ambitie om in totaal € 20 mrd aan kapitaal beschikbaar te stellen voor de financiering van een meerjarig duurzaamheidsprogramma. Daarnaast geeft Frankrijk de opbrengsten van de green bonds uit aan duurzame energieopwekking, recycling en afvalmanagement, duurzaam transport en vastgoed en het stimuleren van onderzoek naar duurzaamheid en organische landbouw.

“PGGM heeft een ruime toewijzing gekregen in de uitgifte van deze bijzondere green bond”, zegt Ido de Geus, hoofd Fixed Income van PGGM, in een persbericht. “Deze belegging past heel goed bij de pensioenbelegger die we willen zijn: met een focus op duurzaamheid en de lange termijn. Beleggen in klimaatoplossingen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Door de uitbreiding van het rentemandaat stelt PFZW ons in staat deze rol nog beter in te vullen.”

Duurzaamste pensioenfonds

Op dit moment heeft PGGM ten behoeve van PFZW in totaal € 10,6 mrd belegd in duurzame projecten als het tegengaan van klimaatverandering en waterschaarste en het bevorderen van voedselzekerheid en gezondheidszorg. Met de belegging in de groene staatsobligaties van Frankrijk zegt PFZW zowel financieel rendement te behalen als een positieve impact op de wereld uit te oefenen.

Uit eerder onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) blijkt dat PFZW bovenaan de lijst staat van meest verantwoord beleggende Nederlandse pensioenfondsen. Daarmee heeft PFZW voor het tiende achtereenvolgende jaar de eerste plaats op de lijst van duurzaam beleggende pensioenfondsen behaald. Het onderzoek werd uitgevoerd onder de vijftig grootste pensioenfondsen in Nederland.

