Triodos ziet groei in duurzame beleggingsfonds

In het afgelopen jaar heeft het Triodos Groenfonds een groei van 14 procent doorgemaakt. Ondanks dat het fonds tijdelijk op slot ging, steeg het totale fondsvermogen tot € 771 mln.

Dat schrijft de website Fondsnieuws. Volgens Itske Lulof, fondsmanager van Triodos Groenfonds, ging het fonds in december 2016 tijdelijk op slot, omdat de instroom op dat moment hard toe nam. Vanaf 2 januari 2017 werd het Triodos Groenfonds weer geopend voor orders voor aankoop van aandelen.

Met dit fonds belegt de bank voornamelijk in duurzame projecten die door de Nederlandse overheid zijn erkend en groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. Zo wordt het Triodos Groenfonds door de belastingdienst erkend als groene belegging, schrijft Fondsnieuws. Dit betekent dat tenminste 70 procent van het fondsvermogen moet worden besteed aan projecten op het gebied van milieubescherming.

Meer interesse in groenfinanciering

“We zien meer continuïteit onder beleggers, ze zitten er meer in voor de lange termijn”, zegt Lulof in een interview met Fondsnieuws. “Zo kijken de accountmanagers van de bank standaard naar mogelijkheden voor groenfinanciering.” Naast de stijging van 14 procent in het fondsvermogen, is Triodos’ financieringsportefeuille aan groene projecten van € 533 mln naar € 619 mln gegroeid, schrijft Fondsnieuws.

Zo nam het Triodos Organic Growth Fund in 2016 een minderheidsbelang in Do-It, een Nederlands bedrijf dat in duurzame voedselproducten handelt en biologische landbouw stimuleert. Het Triodos Organic Growth Fund is in 2014 opgericht en specifiek bedoeld om aandelenkapitaal te investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen in de Europese sector van biologische voeding en duurzame consumentenproducten.

Het fonds startte met een kapitaal van in totaal € 25,3 mln van zowel private als institutionele impactinvesteerders. Triodos heeft zich tot doel gesteld om dit bedrag op lange termijn naar € 150 mln te laten stijgen.

Achterblijvers

Ondanks de populariteit van het Triodos Groenfonds, hebben duurzame fondsen in 2016 koerswinsten aan zich voorbij laten gaan, schrijft het Financieele Dagblad (FD). In vergelijking met beleggingsfondsen die onder andere kapitaal verlenen aan oliebedrijven, zouden duurzame fondsen als het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het Triodos Sustainable Equity fonds slechts een kleine stijging hebben meegemaakt.

Volgens het FD is de lichte stijging in duurzame fondsen veroorzaakt door fossiele brandstoffen en financiële waarden, die dankzij de stijgende olieprijs en de verkozen Amerikaanse president Trump, een grotere stijging meemaakte.