DNB: ‘Versnelling in groenfinanciering is hard nodig’

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet dat er een aantal knelpunten is, dat de groei van groenfinanciering ten behoeve van klimaatdoeleinden belemmert. Zo zou de prijs van CO2 niet hoog genoeg zijn om klimaatverandering effectief tegen te gaan.

DNB publiceerde een position paper, waarin de knelpunten in de groei van groenfinanciering nader worden belicht. Volgens de bank is de belangrijkste reden voor het achterblijven van duurzame investeringen, het ontbreken van de financiële prikkel. Het rendement van groene investeringen, die door private partijen worden gedaan, wordt ondermijnd door de schadelijke effecten van CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot terugdringen met groenfinanciering

Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot is het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) verantwoordelijk. Dit wordt gedaan aan de hand van CO2-beprijzing, maar door een overschot aan emissierechten is de prijs van CO2 niet hoog genoeg. Daarnaast draagt onzekerheid over het langetermijnbeleid van overheden bij aan de risicokosten van groene investeringen.

Om duurzame investeringen te laten bijdragen aan het behalen van het Parijse Klimaatakkoord, waarin staat dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius, pleit DNB voor een betere CO2-beprijzing. Voor sectoren die niet onder het ETS vallen, moet de energiebelasting beter worden vormgegeven om een hoge CO2-prijs te garanderen.

Geld voor duurzame innovaties

Naast het knelpunt op het gebied van CO2-beprijzing, blijkt uit onderzoek van DNB dat de investeringskosten van groene investeringen pas op lange termijn uitbetalen. Hierdoor worden banken en investeerders blootgesteld aan relatief hoge liquiditeitsrisico’s, stelt DNB. Ook een gebrek aan durfkapitaal om duurzame innovaties mogelijk te maken, blijkt een knelpunt te zijn.

Tot slot is onzekerheid een knelpunt voor huiseigenaren die willen investeren in duurzame energie of woningisolatie. Zo blijkt uit een enquête van DNB Household Survey dat veel investeringen op het gebied van duurzame woningen worden gefinancierd door de eigen spaargeld. Daarnaast vinden woningeigenaren dat de kosten en baten lastig zijn te vergelijken, of dat de installatiekosten te hoog zijn, blijkt uit de enquête van DNB.

De bank beveelt overheden daarom aan om zich te houden aan een langetermijnvisie in het duurzaamheidsbeleid. Ook doet DNB via het Platform voor Duurzame Financiering onderzoek naar onnodige belemmeringen vanuit toezicht voor institutionele beleggers. In dit platform werkt DNB samen met de financiële sector, overheden en toezichthouders om de belemmeringen weg te nemen.

