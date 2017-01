Triodos: ‘Woord ‘duurzaam’ beweegt consumenten niet’

Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten is bereid om meer geld neer te leggen voor producten die als duurzaam worden bestempeld. Toch blijkt dat de consumenten niet weten waar duurzaamheid feitelijk voor staat.

Dat blijkt uit onderzoek van Goos Marketing Research in opdracht van Triodos Bank. Dit onderzoek is gericht op de invloed van consumenten op de verduurzaming van de samenleving. Zo vindt 40 procent van de ondervraagde consumenten dat het begrip duurzaamheid te veelomvattend en te vaag is.

De betekenis van duurzaam

“De betekenis van ‘duurzaam’ lijkt te zijn vervaagd”, zegt Mathijs Bierman van Triodos Bank Nederland, in een persbericht. “Het begrip heeft inmiddels te weinig zeggingskracht meer om mensen daadwerkelijk te activeren.” In plaats van dat termen als duurzaam wordt gebruikt om consumenten te bewegen, pleit de bank nu voor taalgebruik dat de lading beter dekt.

De bank stelt dat veel consumenten zich niet of nauwelijks bewust zijn van de invloed die ze met hun koopkracht kunnen uitoefenen op het verduurzamen van de samenleving. Volgens Bierman moeten organisaties daarom praten over wat duurzaamheid is. “Van ecologisch evenwicht tot sociale cohesie en van menswaardige zorg tot goed onderwijs. Alles wat mensen echt raakt in hun bestaan.”

‘Join the Change’

Met de lancering van zijn nieuwe bewustwordingscampagne ‘Join the Change’, wil Triodos Bank het voorbeeld geven. Zo wil de bank naar eigen zeggen nadrukkelijker de aandacht gaan vestigen op de veranderkracht van geld.

Bierman: “Dat doen we allereerst in Amsterdam door duurzame ondernemers en hun verhalen in de spotlights te zetten en samen met hen een offline en online community op te bouwen. Hierbij leggen we nadrukkelijk het accent op ‘Buy the Change’, de veranderkracht van geld.”

Daadwerkelijk duurzaam

Uit het marktonderzoek blijkt verder dat 85 procent bereid is te betalen voor duurzaamheid, wanneer de prijs evenveel is als producten die niet duurzaam zijn. 42 procent van de ondervraagden is zelfs bereid geld uit te geven aan duurzaamheid, wanneer de prijs van het product 10 procent hoger is.

Ook staat 46 procent van de ondervraagden positief tegenover ondernemers die claimen duurzame producten of diensten te leveren. Wanneer diezelfde ondernemers kunnen bewijzen dat ze duurzaam ondernemen, dan is 63 procent van de consumenten bereid om producten van deze bedrijven aan te schaffen.