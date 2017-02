Deutsche Bank stopt met financieren van kolenindustrie

De Deutsche Bank zegt de financiering van steenkolencentrales stop te zetten. Hiermee wil de bank bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsambities die in het Parijse Klimaatakkoord zijn vastgesteld.

Dat meldt de bank in een persbericht. De Deutsche Bank zegt samen met haar dochterondernemingen niet langer kapitaal te verlenen aan projecten in de kolenindustrie en de bouw van kolengestookte elektriciteitscentrales. Verder zegt de bank zijn bestaande financieringen in de kolenindustrie geleidelijk af te bouwen.

Met dit initiatief wil Deutsche Bank haar bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen die in het Parijse Klimaatakkoord zijn vastgelegd. In dit akkoord is onder andere beschreven dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius. Naast Deutsche Bank, hebben vierhonderd private en publieke instellingen zich gecommitteerd aan de realisatie van de klimaatdoelen.

Financials uit de fossiele industrie

Uit eerder onderzoek van het adviesbureau Arabella Advisors blijkt dat er in 2016 wereldwijd 688 instellingen en 58.399 particulieren in 76 verschillende landen samen tot aan $ 5.000 mrd aan investeringen in de fossiele industrie hebben voorkomen. Verder blijkt uit dit onderzoek dat pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen de grootste groepen zijn die desinvesteren in fossiele brandstoffen.

Onder andere campagnes zouden er wereldwijd voor hebben gezorgd dat het bewustzijn over de gevolgen van fossiele brandstoffen groter is geworden. Ook zouden financiële instellingen zich zorgen maken over stranded assets, waarin aandelen in de fossiele industrie veel minder waard worden.