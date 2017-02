EIB: ‘€ 90 mln voor duurzame bosbouw in Ierland’

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt een lening ter waarde van € 90 mln beschikbaar aan het Ierse bosbouwbedrijf Coillte om verantwoord beheerde bossen en groene infrastructuur in Ierland mogelijk te maken.

Dat meldt de EIB in een persbericht. De lening wordt voor de komende vier jaar beschikbaar gesteld aan Coillte. Het bedrijf gaat de investering onder andere gebruiken voor het aanleggen van 35.000 hectare aan verantwoord beheerde bosbouw, meer dan 1.600 kilometer aan boswegen en het onderhoud van 1.000 kilometer aan publiekelijk toegankelijke wandel- en fietsroutes in groene landschappen.

Duurzame landschappen

“Ierland heeft een aantal van de beste en snelst groeiende bossen in de wereld en het ontsluiten van nieuwe investeringen in de bosbouw is van cruciaal belang om economische groei, werkgelegenheid, duurzame landschappen en hernieuwbare grondstoffen te ondersteunen”, zegt Andrew McDowell, vicepresident van de EIB, in het persbericht.

“De EIB is verheugd om samen te werken met Coillte, dat recreatieve toegang zal transformeren en het beheer van bossen in heel Ierland voor de komende generaties zal versterken.”

Naast de ondersteuning van duurzame bosbouwprojecten in Ierland, zegt de EIB-vicepresident ook kapitaal te verlenen aan landbouwprojecten in het land. In de afgelopen vijf jaar slaagde de EIB erin om € 4,5 mrd aan kapitaal te verlenen voor wereldwijde duurzame bosbouw.

Duurzaam fonds

Eerder richtte de Noorweegse overheid samen met Unilever en Nestlé een duurzaam fonds op ter waarde van $ 400 mln om projecten op het gebied van duurzaam bosbeheer wereldwijd mogelijk te maken.

De Noorse regering legde $ 100 mln bij in het fonds. Het land heeft zich tot doel gesteld om het bedrag in 2020 te verhogen naar $ 400 mln met investeringen van de private sector. Verschillende multinationals hebben interesse getoond om in het fonds te beleggen. Daarnaast stelde Unilever een investering van $ 25 mln beschikbaar over een periode van vijf jaar. Verder willen Carrefour, Marks & Spencer, Mars en Nestlé bijdragen aan het fonds, schreef het persbureau AFP eerder.