Vermogensbeheerder Actiam steunt groene resolutie Shell

De vermogensbeheerder Actiam maakt bekend de groene aandeelhoudersresolutie van het initiatief Follow This te steunen. In deze resolutie roepen de aandeelhouders van Shell het concern op om leiding te nemen in de duurzame energietransitie.

Dat meldt Follow This in een persbericht. Volgens Actiam is het noodzakelijk dat Shell de transitie naar duurzame energievoorziening versnelt om de doelen in het Parijse Klimaatakkoord te behalen.

Met een beheerd vermogen van € 56 mrd, waaronder de pensioengelden van Zwitserleven en geld van Reaal en ASN Bank, is Actiam een van de grootste vermogensbeheerders van Nederland. Actiam heeft een belang van € 170 mln in Shell, schrijft het Financieele Dagblad (FD).

Duurzame energietransitie versnellen

“Net als Follow This spreken we de hoop uit dat een innovatief bedrijf als Shell de transitie naar duurzame energie serieus neemt en klimaatverandering ambitieus aanpakt”, zegt Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij Actiam, in het persbericht. “Met als doel de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken. Daarom stemmen wij vóór de resolutie op de komende aandeelhoudersvergadering van Shell.”

Follow This stond als activistische aandeelhouder in 2015 voor het eerst op de Shell-aandeelhoudersvergadering. Toen nog namens vierhonderd aandeelhouders met tienduizend aandelen. In mei van 2016 waren dat honderd miljoen aandelen met een waarde van ongeveer € 2,5 mrd. De activistische aandeelhouder zegt in de aanloop naar de komende aandeelhoudersvergadering zoveel mogelijk beleggers achter de resolutie te scharen.

“Zonder de olie-industrie gaat de transitie naar duurzaamheid te langzaam”, zei Mark van Baal, oprichter van Follow This, eerder in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. “En deze transitie is te belangrijk om niet te versnellen.”

Subtiele resolutie

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2016 spraken grote pensioenfondsen hun steun uit voor de geest van de resolutie, maar wilden toch niet voor stemmen, omdat ze niet op de stoel van de bestuurders van Shell willen zitten. Follow This stelt echter dat de resolutie dit jaar subtieler is geformuleerd. Dat bleek nodig na overleg met beleggers uit binnen- en buitenland.

“We gaan hiermee niet op de stoel van de bestuurder zitten, maar geven steun om een duurzame richting in te slaan”, aldus van Baal. De aandeelhoudersvergadering van Shell vindt dit jaar plaats op 23 mei.