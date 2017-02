In Europese en Noord-Amerikaanse landen is duurzaam investeren in natuurbehoud sinds 2013 populair. Zo hebben 128 instellingen uit deze continenten geïnvesteerd in natuurbehoud en is er in 2015 tot aan $ 8,2 mrd gealloceerd in natuurbehoud.

Dat blijkt uit onderzoek van Forest Trends, een NGO die de Amerikaanse bank JPMorgan Chase & Co als hoofdsponsor heeft. In het onderzoek heeft het concern gekeken naar de zogeheten ‘conservation investing’, oftewel investeringen in natuurbehoud, die deel uitmaken van impact-investeringsstrategieën.

Duurzaamheid in de lift

De organisaties die deelnamen aan het onderzoek, hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame voeding- en vezelproductie, het behoud van natuurgebieden of toegang tot schoon water. Zo blijkt uit het onderzoek dat er in 2015 tot $ 8,2 mrd is geïnvesteerd in duurzame projecten op het gebied van natuurbehoud, terwijl dit bedrag in 2013 nog op $ 5,1 mrd lag.

Forest Trends spreekt over een stijging van 62 procent, die binnen twee jaar is behaald. Ruim $ 6,5 mrd van de investeringen ging naar duurzame voeding- en vezelproductie. $ 1,3 mrd ging naar het behoud van natuurgebied en $ 400 mln naar het verbeteren van waterkwaliteit.

Hoog rendement

Bijzonder is dat de organisaties die kapitaal hebben verleend aan natuurreservatieprojecten een hoog rendement verwachten op hun investeringen.

31 procent van de investeerders die deelnamen aan het onderzoek verwachten dat hun duurzame investeringen in natuurbehoud een rendement van 5 tot 9,9 procent zullen opleveren. De helft van de investeerders verwacht een rendement van 10 procent op hun duurzame investering.

Investeringskansen

“De onderzoeksresultaten geven aan dat investeerders erkennen dat natuurbehoud een slimme investeringskans biedt. Vijf jaar geleden was dit ondenkbaar voor de meeste beleggers”, zegt Michael Jenkins, founding president en CEO van Forest Trends, in een persbericht.

“In slechts twee jaar tijd zien we dat er een grote vraag is naar deze tastbare assets van investeerders. De vraag naar investeringen in natuurbehoud groeit wereldwijd en daarmee ook de vraag naar verschillende financieringsinstrumenten die bijdragen aan natuurbehoud. Het enige wat deze groei in de weg staat, is een gebrek aan investeringskansen. Ook inzicht en transparantie blijven essentieel.”