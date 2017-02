‘Invest-NL geeft duurzame bedrijven kapitaalinjectie’

De Rijksoverheid wil de financiering voor start-ups, ondernemers en duurzame innovaties op het gebied van onder andere energie vergemakkelijken. Hiervoor wordt de investeringsbank Invest-NL ontwikkeld, met € 2,5 mrd aan kapitaal.

Dat meldt de Rijksoverheid in een persbericht. Invest-NL moet een belangrijke rol spelen bij de financiering van duurzame energie, zoals geothermie en de aanleg van laadpalen voor elektrische voertuigen. Daarnaast is het geld in de investeringsbank bedoeld voor de verduurzaming en digitalisering van industrie, voeding en mobiliteit.

Volgens de Rijksoverheid zijn er bij veel bedrijven duurzame projecten die moeilijk aan financiering komen. Dit komt bijvoorbeeld door onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door een lange terugverdientijd op de investeringen. Daar moet Invest-NL verandering in brengen. Verder moet de investeringsbank durfkapitaal verlenen aan start-ups en scale-ups via bestaande fondsen.

Duurzame investeringen met zekerheid

“Er zijn de komende jaren enorme investeringen nodig om de internationale klimaat- en ontwikkelingsdoelen te behalen”, zegt Lilianne Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in het persbericht.

“Nederlandse bedrijven hebben de kennis en kunde in huis om andere landen hierbij te helpen. Maar nog te vaak lukt het hen niet financiering te vinden voor kansrijke buitenlandse projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Met Invest-NL gaan we bedrijven begeleiden bij het ontwikkelen van de juiste projecten en bij het vinden van financiering. Zo kunnen we zorgen voor meer banen hier en meer duurzame ontwikkeling daar.”

FMO

Naast minister Ploumen, zijn ministers Kamp (Economische Zaken) en Dijsselbloem (Financiën) en de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) betrokken bij de ontwikkeling van de duurzame investeringsbank. De FMO sluit een joint venture met Invest-NL om Nederlandse bedrijven te ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op investeringen die oplossing bieden aan wereldwijde vraagstukken.

De komende maanden werkt het kabinet het voorstel voor de investeringsbank uit. Als enige aandeelhouder zal de Staat jaarlijks kapitaal storten in Invest-NL. Vanaf dit jaar wordt het kapitaal in de investeringsbank opgebouwd naar € 2,5 mrd. Het kabinet streeft ernaar om Invest-NL begin 2018 operationeel te hebben.