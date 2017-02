Zestien grote investeerders en verzekeraars, waaronder Aegon Asset Management, roepen G20-landen op om subsidies op fossiele brandstoffen stop te zetten. Dit moet bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Dat meldt Aegon Asset Management in een persbericht. De investeerders en verzekeraars die de G20-landen oproepen niet langer te investeren in fossiele brandstoffen, beheren samen meer dan $ 2.800 mrd aan kapitaal.

Fossiele brandstof uitfaseren

Aegon pleit samen met zijn partnerorganisaties voor een duidelijke deadline voor het uitfaseren van subsidies en publieke financiering voor fossiele brandstoffen. De oproep wordt gedaan tijdens de G20-bijeenkomst, die in Duitsland op 16 en 17 februari plaatsvindt.

Naast Aegon, doen onder andere investeerders en verzekeraars uit Duitsland, Australië en Frankrijk mee aan deze oproep. Ook Actiam sluit zich aan bij het voorstel om subsidies op fossiele brandstoffen vanuit G20-overheden te schrappen.

Gevolgen klimaatverandering

“De gevolgen van klimaatverandering zijn onomkeerbaar”, zegt Marc van Weede, hoofd strategie en duurzaamheid van Aegon, in het persbericht. “We zijn verheugd dat we met een krachtige coalitie de subsidies voor fossiele brandstoffen bespreekbaar kunnen maken, omdat we geloven dat deze subsidies de overstap naar groene energie vertragen.”

Aegon verwijst naar een onlangs gepubliceerd rapport van de Global Subsidies Initiative and the Overseas Development Institute, waarin staat dat de G20-overheden gezamenlijk $ 444 mrd per jaar uitgeven aan het ondersteunen van fossiele brandstoffen, ondanks de wens om klimaatverandering effectief tegen te gaan.

Verder blijkt uit dit rapport dat het beëindigen van de subsidies op fossiele brandstoffen hetzelfde effect heeft als het wegnemen van de totale emissies die de luchtvaartindustrie veroorzaakt.

Lees ook: