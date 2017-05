PGGM belegt ten behoeve van onder meer het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in de zonne-energiesystemen van SolarCity. Hiermee kan de zonne-energieleverancier 38.000 Amerikaanse huishoudens van groene stroom voorzien.

Volgens de pensioenbelegger past de transactie in de ambitie van PGGM om meer langetermijnbeleggingen te doen in duurzame energieprojecten en -ondernemingen. Met de belegging in SolarCity verwacht PGGM een aantrekkelijk en stabiel rendement te genereren.

Het concern maakt niet bekend welk bedrag het investeert in de portefeuille van SolarCity. Tegen het Financieele Dagblad zegt Jeroen Wolfs, senior investment manager van PGGM Infrastructure, dat de pensioenbelegger doorgaans beleggingen zoekt tussen € 200 mln en € 500 mln. "Dit zat aan de onderkant van die bandbreedte", aldus Wolfs tegen de krant.

Grootschalig kapitaal voor duurzaamheid

“De energietransitie biedt grote kansen voor gespecialiseerde beleggers zoals PGGM, die in staat zijn grootschalig kapitaal voor een lange termijn beschikbaar te stellen”, zegt Erik van de Brake, hoofd Infrastructuur van PGGM, in een persbericht. “Pensioenfondsen zijn uitstekend gepositioneerd om te investeren in een duurzamere energie-infrastructuur.”

De belegging in SolarCity is aanvullend op de bestaande investeringen van PGGM op het gebied van duurzame energie, aldus Van de Brake. Zo investeerde PGGM in het warmtebedrijf Ennatuurlijk, dat de energievoorziening van tienduizenden Nederlandse huishoudens en ondernemingen verduurzaamt. Ennatuurlijk maakt hiervoor gebruik van CO2-arme warmte.

Groene staatsobligatie

Eerder wist PGGM namens het PFZW € 330 mln te investeren in de groene staatsobligatie van Frankrijk. De Franse green bonds hebben een looptijd van 22 jaar en zijn volgens PGGM de langstlopende groene obligaties die tot nu toe in euro’s zijn uitgegeven. Met de uitgifte van de green bonds haalde de Franse overheid € 7 mrd op voor de financiering van een aantal projecten op het gebied van CO2-reductie en biodiversiteit.