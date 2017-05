ABP zegt op koers te liggen met het halen van zijn doelstellingen die bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. Onderzoek van het initiatief ABP fossielvrij laat echter zien dat het pensioenfonds in 2016 tot € 2 mrd meer investeerde in de fossiele energiesector.

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2016 van ABP maakt het pensioenfonds bekend dat de CO2-uitstoot van zijn aandelenportefeuille in 2016 is verminderd met 7 miljoen ton. Verder meldt ABP in het jaarverslag dat het aantal beleggingen in duurzame energie met 25 procent is gegroeid.

Het pensioenfonds heeft de ambitie om de CO2-voetafdruk van zijn beleggingen in 2020 met 25 procent te hebben verminderd ten opzichte van begin 2015. ABP investeerde onder meer in zonne-energie in India en de Verenigde Staten en in windenergie uit Nederland.

ABP fossielvrij maken

Uit een analyse van het deelnemersinitiatief ABP Fossielvrij blijkt echter dat ABP eind 2016 tot € 2 mrd meer heeft geïnvesteerd in de fossiele energiesector dan in het voorgaande jaar. Volgens het initiatief staan de resultaten van deze analyse in schril contrast met de resultaten die ABP heeft gepubliceerd in het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2016.

“ABP stelt dat tot 2035 nog fossiele energie nodig is. Maar door te blijven investeren in de fossiele energie-industrie komen er juist meer nieuwe mijnen, pijpleidingen en centrales, die nog decennialang in gebruik blijven”, zegt Chris Roorda, mede-initiatiefnemer van ABP Fossielvrij, in een persbericht. “Als we blijven investeren in fossiel, komen we dus nooit van fossiel af.”

ABP Fossielvrij stelt verder dat ABP ruim € 4 mrd belegt in de kolenindustrie. Zo wordt het pensioengeld geïnvesteerd in bedrijven als Southern Company, Rio Tinto en BHP Biliton, die volgens het deelnemersinitiatief plannen hebben om nieuwe kolencentrales te bouwen.

CO2-reductie blijft een uitdaging

Volgens ABP zijn de doelen van het duurzame beleggingsbeleid in sommige gevallen lastig met elkaar te combineren. “Metaalrecycling maakt de hele lifecycle van metalen schoner, maar het kan alleen op hoge temperaturen en daarbij komt CO2 vrij. Dat valt moeilijk te combineren met het doel om de CO2-voetafdruk met 25 procent te verlagen”, vertelt Paul Andriessen, portefeuillemanager bij ABP, in het jaarverslag.

“Daarnaast beleggen we in gezonde groeiers, die weliswaar hun CO2-uitstoot per eenheid product reduceren, maar in absolute uitstoot stijgen. Op dit moment stoten de bedrijven in onze portefeuille al veel minder uit dan onze benchmark. Verdere daling zal echt een uitdaging worden.”

Lees ook: