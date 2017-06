Twee weken nadat President Trump uit het Parijse Klimaatakkoord stapt, geeft Apple een groene obligatie uit ter waarde van $ 1 mrd om klimaatverandering tegen te gaan.

Dat schrijven verschillende media. De opbrengsten van de green bonds, met een looptijd van 10 jaar, worden gebruikt om duurzame energieopwekking en energie-efficiëntie in de faciliteiten van de techgigant te financieren. Apple heeft zich tot doel gesteld om 100 procent van het energieverbruik voor zijn activiteiten te verduurzamen.

Daarnaast zet het techconcern het geld van de groene schuldpapieren in om duurzaamheid aan te jagen in zijn keten van leveranciers. Zo wil Apple veilige en minder milieubelastende materialen gebruiken voor zijn producten en zet het bedrijf in op hernieuwbare bronnen en gerecyclede materialen. Hiermee zegt Apple minder afhankelijk te zijn van schaarse bronnen.

Bedrijfsleven tegen klimaatverandering

“Leiderschap vanuit het bedrijfsleven is essentieel om de dreiging van klimaatverandering aan te pakken en onze planeet te beschermen”, zegt Lisa Jackson, vice president of environment, policy and social initiatives bij Apple, tegen persbureau Reuters.

Eerder ondertekende Apple-topman Tim Cook, samen met andere Amerikaanse bedrijven, een open brief aan President Trump om niet uit het Klimaatakkoord te stappen. De uitgifte van Apple’s tweede green bond, die twee weken na Trump’s opzegging van het Klimaatakkoord volgde, is een teken dat het bedrijf kracht wil zetten bij het behalen van de klimaatdoelen, schrijft de website Bloomberg.

Record aan green bonds

In 2016 gaf Apple zijn eerste green bond uit ter waarde van $ 1,5 mrd, het hoogste bedrag ooit aan groene obligaties uitgegeven door een Amerikaans bedrijf. Apple gaf in datzelfde jaar $ 441,6 mln van de opbrengsten van de groene schuldbewijzen uit aan onder meer het duurzame hoofdkantoor Apple Park in de Californische stad Cupertino.

Dit gebouw wekt door middel van een zonnedak jaarlijks 16 megawatt aan duurzame stroom op en draait volledig op hernieuwbare energie. Daarnaast maakt het hoofdkantoor gebruik van ledverlichting, die het energieverbruik met 25 procent verlaagt.

Naast de financiering van zijn hoofdkantoor, gingen de opbrengsten van de green bonds naar projecten op het gebied van hernieuwbare energie, groene gebouwen, energie-efficiëntie, water-efficiëntie, recycling en het terugwinnen van waardevolle metalen en het gebruik van veilige materialen in zijn productieprocessen.