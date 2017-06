ASN Bank werkt samen met Natuur & Milieu en Stichting Noordzee aan het verbeteren van de biodiversiteit bij windparken in de Noordzee. Hiervoor wordt het zeeleven teruggebracht in het beschermde gebied rondom de windparken.

De bank draagt bij aan De Rijke Noordzee, zoals het project heet, om zowel de opwekking van duurzame energie en biodiversiteit te versterken. Zo worden kunstriffen aangelegd in het beschermde gebied rondom de windparken en worden oesters op de riffen geplaatst.

De oesters filteren het water en vormen voedsel voor vissen en andere organismen, zoals kabeljauw, zeebaars, schelpdieren, anemonen en koudwaterkoralen.

Biodiversiteit in de zee

Volgens ASN Bank kwamen grote, natuurlijke riffen tot ongeveer 150 jaar geleden voor in de Noordzee. Zware sleepnetvisserij heeft deze riffen echter beschadigd, waardoor de biodiversiteit in de Noordzee nog maar 40 procent is van wat deze zou zijn geweest in een natuurlijke situatie.

De komst van windparken op de Noordzee bood een oplossing uit een verassende hoek, omdat sleepnetvisserij niet mag plaatsvinden in de gebieden rondom de windparken. Het vissen met sleepnetten zou de windparken beschadigen, wat ten koste gaat van de duurzame energie-opwekking.

"Op dit moment is minder dan 1 procent van de Nederlandse Noordzee echt beschermd. Met de bouw van windmolenparken wordt daarbovenop tot 2030 zo’n 5 procent van de Noordzee gesloten voor sleepnetvisserij", zegt Conny Groot, projectleider bij Natuur & Milieu. "Dat klinkt misschien als weinig, maar dat is een oppervlakte zo groot als de provincie Groningen, waar de natuur zich kan ontwikkelen."

Duurzame windparken aanleggen

In het pilotproject doen Natuur & Milieu en Stichting Noordzee onderzoek naar de kunstriffen en hun bijdrage aan biodiversiteit in de zee. Doel is om deze aanpak breed toe te passen als standaard voor de ontwikkeling van andere windparken in de toekomst.

ASN Bank ondersteunt De Rijke Noordzee en draagt daarmee bij aan zijn duurzaamheidsambitie op het gebied van biodiversiteit. Zo mogen de beleggingen en financieringen van de bank in 2030 geen nettoverlies aan biodiversiteit meer veroorzaken.

