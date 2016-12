10 redenen om het nieuwe DB Magazine 'Future Cities' te lezen

De nieuwe editie van DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Deze uitgave is het slotstuk van onze themamaand Future Cities. 10 redenen op een rij waarom je het blad online of in print moet lezen.

1.

Nieuwe, duurzame woonconcepten zijn nodig om oplossing te bieden voor urgente vraagstukken. De gemeente Amsterdam heeft zich tot doel gesteld om de komende tien jaar duizend tijdelijke woningen te realiseren voor de huisvesting van vluchtelingen en studenten. In DuurzaamBedrijfsleven Magazine vind je vijf comfortabele maar ‘tiny’ alternatieven voor traditionele woningen.

2.

Albert Heijn snapt wat er in de overvolle steden nodig is en zet in op efficiënt transport, zowel in als buiten de steden. Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te maken, werkt het bedrijf samen met de sector en overheden aan de ontwikkeling van onder meer schone en stille voertuigen.

3.

De nieuwe koers van BMW is er een om in de gaten te houden. Van traditionele autobouwer naar leverancier van duurzame mobiliteit, deelauto’s en smartgrid-oplossingen met afgedankte accu’s. In het Timmerhuis in Rotterdam komt dit allemaal samen.

4.

Nog meer over het Timmerhuis in een interview met Architect Tanner Merkeley van Rem Koolhaas’ OMA. Verticale steden, leefbare gebouwen. OMA is innovatief bezig, maar vaart op het gebied van duurzaamheid een eigen koers. Het gaat niet om certificeringen, maar om gebouwen en steden die de tand des tijds kunnen doorstaan.

5.

Onder de rook van Schiphol verrijst misschien wel het mooiste en duurzaamste bedrijventerrein dat er is. Park 20|20 in Hoofddorp is ’s werelds eerste kantorenpark dat is ontwikkeld volgens de Cradle to Cradle-filosofie. Coert Zachariasse, CEO van vastgoedontwikkelaar Delta Development Group, doet uit de doeken hoe hij de vastgoedsector op zijn kop zet en er nog een schepje bovenop doet in ‘The Valley’.

6.

Duurzame ambities botsen met koudwatervrees. In een interview geeft Engie-CEO Han Blokland zijn visie op de smart city, en dan vooral hoe we slimme systemen ook daadwerkelijk kunnen gaan toepassen. “Duurzaamheid heeft zich in tien jaar van hype naar licence to operate ontwikkeld, en zo zal dat ook met de smart city gaan.”

7.

Zelfvoorzienende steden moeten ook hun eigen voedsel verbouwen. Lokale voedselproductie kan steden veerkrachtiger te maken. Hoe? In De Schilde in Den Haag, waar Philips voorheen tv’s en telefoons produceerde, kweekt het Zwitserse bedrijf UrbanFarmers sinds maart groente en vis met een hoge opbrengst.

8.

Er liggen kansen in wonen op het water. Drijvende steden: in de toekomst staat de wereld er bol van. Nederland, van oudsher een waterland, behoort qua technologie tot de koplopers. Een fraai Hollands exportproduct gloort aan de horizon. Maar dan moet er wel meer worden geïnvesteerd in nieuwe projecten.

9.

Er valt nog heel wat te leren van de natuur. Ecosystemen leveren water, voedingsstoffen en schone lucht; alles wat mensen, dieren en planten nodig hebben om te overleven. Daarom moet de stedelijke omgeving functioneren als een ecosysteem, dat duurzaam en gezond leven faciliteert. Klinkt zweverig? Interface en Paul de Ruijter passen biomimicry al toe.

10.

We vertellen je hoe het nu echt zit met de Plastic Road van VolkerWessels. De wegdelen van gerecycled plastic zijn sneller en eenvoudiger aan te leggen dan wegen van asfalt en beton. DuurzaamBedrijfsleven legt deze innovatie langs de meetlat van de business check-up en laat zien of het een schaalbaar concept is, of er een gezonde business case achter zit en of de innovatie duurzaam is.

