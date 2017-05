Slimme energiesystemen, logistiek en voedselproductie; stuk voor stuk voorzieningen die de stad van de toekomst leefbaar en duurzaam maken. 7 podcasts over de kansen voor duurzaamheid in de toekomstige stad.

Elektrische bussen in Amsterdam

In Amsterdam moeten over tien jaar alle bussen uitstootvrij zijn. En dat betekent voor het GVB: met elektrische bussen rijden. Tweehonderd nieuwe, elektrische bussen moeten er komen. GVB-directeur Alexandra van Huffelen vertelt over dit enorme project.

Beluister de podcast hier:

Verse groente en vis op 5 hoog

Philips produceerde er voorheen nog tv’s en telefoons, maar nu kweekt het Zwitserse bedrijf UrbanFarmers er groente en vis. Op het dak van het gebouw De Schilde in Den Haag groeien de groenten, terwijl een verdieping lager, op de 5e etage, tilapia-vissen op duurzame wijze worden opgekweekt. Huseyin Tekin, COO van UrbanFarmers, vertelt over de activiteiten van het bedrijf.

Luister hier:

Arena als duurzame proeftuin

De Amsterdam Arena bevat niet alleen zelf verschillende technische snufjes op het gebied van duurzaamheid – zoals een batterij waarmee het stadion zelfvoorzienend draait – maar werkt samen met de ‘buren’ aan een energie-klimaatneutraal Zuidoost-Amsterdam in 2020. Henk van Raan, chief innovation officer van de Amsterdam Arena, vertelt in deze podcast over de Arena als proeftuin voor duurzame innovatie.

Beluister het gesprek hier:

CO2-neutrale gebouwen

Er bestaat een misverstand over duurzaamheid, stelt Onno Dwars, commercieel directeur van Ballast Nedam Development. Veel partijen associëren duurzaamheid nog teveel met het verminderen van energieverbruik of CO2. Dit is niet duurzaam, stelt de commercieel directeur. Gebouwen moeten CO2-neutraal en energieneutraal zijn om echt duurzaam te worden genoemd en daarmee bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Luister het gesprek met Onno Dwars hier terug:

Elektrische fiets om te delen

In de hoofdstad rijden sinds dit najaar honderden extra elektrische fietsen rond. De fietsen zijn onderdeel van het deelsysteem van start-up Urbee. Op termijn moeten dat er 1.500 zijn. Volgens de start-up is 80 procent van alle autoritten in de stad korter dan 20 kilometer. Deze afstanden kunnen dus prima per elektrische fiets worden afgelegd, aldus Fleur Schraven, managing director van Urbee.

Beluister het gesprek hier:

Duurzaam boodschappen doen

De online supermarkt Picnic bezorgt inmiddels boodschappen in verschillende Nederlandse steden. Om de last mile van boodschappenbezorging te verduurzamen, richt het bedrijf zich op efficiënte en schone bezorging. Zo worden bezorgmomenten op elkaar afgestemd en rijden de koeriers rond in zelfontwikkelde, elektrische bezorgwagentjes. Medeoprichter Michiel Muller spreekt ook wel van de ‘moderne SRV-man’.

Luister de podcast hier terug:

De energietransitie in Amsterdam

De energietransitie van Amsterdam heeft te maken met afstand nemen van de fossiele brandstof en toegaan naar een duurzame, hernieuwbare economie, stelt Kees Noorman, directeur van ondernemersvereniging Oram. Al zijn veel oplossingen technisch haalbaar, vaak is dat economisch nog niet het geval. Terwijl dat juist nodig is om gedrag te veranderen, aldus de directeur.

Luister het gesprek met Kees Noorman in deze podcast: