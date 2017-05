Sinds woensdag neemt Tesla wereldwijd bestellingen aan voor zijn langverwachte zonnedak. Uit berekeningen van de autofabrikant blijkt dat gebruikers van het energieopwekkende dak goedkoper uit zijn dan woningeigenaren met een traditioneel dak.

Het zonnedak van Tesla is gemaakt van glas en zet zonlicht om in duurzame elektriciteit. In combinatie met de Tesla Powerwall 2-thuisaccu kunnen bewoners met het zonnedak besparen op hun energiekosten door voldoende stroom op te wekken voor het opladen van een elektrische auto.

De autofabrikant maakte in maart van dit jaar bekend vanaf april in de Verenigde Staten bestellingen aan te nemen voor het zonnedak. Sinds woensdag kunnen ook Nederlandse woningeigenaren een bestelling voor het zonnedak op de website van Tesla plaatsen.

Besparen op energiekosten

Volgens het concern zouden woningeigenaren in totaal ongeveer $ 235 per vierkante meter betalen voor het Tesla-zonnedak. In deze berekening is de besparing op energiekosten die het stroomopwekkende dak oplevert, meegenomen.

De prijs van het dak per vierkante meter is mogelijk doordat het Tesla-zonnedak niet geheel bestaat uit dakpannen waarin zonnecellen zijn verwerkt. Tesla biedt de mogelijkheid om zonnedaken te installeren waarin 70 procent van het dak bestaat uit de dakpannen met zonnecellen. Volgens het concern is in veel gevallen echter 35 tot 40 procent van de dakpannen met zonnecellen voldoende om de beoogde besparing in energiekosten op te leveren.

Duurzaam dak

De rest van het dak wordt aangevuld met dakpannen zonder zonnecellen. Wel zijn de dakpannen zonder zonnecellen esthetisch aangepast aan de dakpannen met zonnecellen, waardoor er geen esthetisch verschil te merken is.

De dakpannen met zonnecellen hebben met $ 453 per vierkante meter een hogere prijs dan de prijs van het totale zonnedak per vierkante meter. In deze berekening is de besparing op energiekosten door het opwekken van zonnestroom nog niet meegenomen.

Naast de lage prijs en besparing op energiekosten, claimt Tesla dat het zonnedak een langere levensduur heeft dan traditionele daken. Zo geeft Tesla een stroomgarantie van dertig jaar en zou het zonnedak beter weerstand bieden tegen verschillende weersomstandigheden dan een traditioneel dak.

