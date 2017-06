PostNL heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit uit zich op verschillende manieren: van uitstootvrije bezorging op de Waddeneilanden tot zonnepanelen op alle pakketsorteercentra. Verduurzaming is echter geen revolutie maar een evolutie, stelt Linda van Zomeren, directeur Tijdgebonden Netwerk en Local Express bij PostNL.

PostNL is al jaren bezig met het verduurzamen van zijn processen. Dat is niet zonder reden, weet Van Zomeren: “We zijn een logistiek bedrijf, waardoor we logischerwijs CO2-uitstoot veroorzaken. Juist daarom willen we ons steentje bijdragen.”

Dit doet PostNL op verschillende manieren. Zo probeert het postbedrijf diesel uit te faseren, neemt het steeds meer elektrische voertuigen in gebruik en liggen de daken van sorteercentra vol met zonnepanelen. Dit jaar nog wil PostNL volledig CO2-neutraal bezorgen op de Waddeneilanden.

Ook op dit moment test PostNL verschillende duurzame initiatieven. Voor Van Zomeren springen er twee projecten uit: elektrische bezorging vanaf overslagcentra aan de rand van de stad en bezorging met elektrische bakfietsen.

Overslagcentra

“Het is nu nog in de beginfase, maar in de toekomst is de verwachting dat steden deels dicht zullen gaan voor vervuilend vrachtverkeer”, vertelt Van Zomeren. Dit betekent dat de logistiek in steden van de toekomst zal veranderen. Vervuilende vrachtwagens kunnen hun eindbestemming immers niet meer bereiken.

“Wij zien hier kansen”, zegt Van Zomeren. “Daarom zijn we er momenteel in Delft naar aan het kijken.” Het idee is simpel: vrachtwagens brengen leveringen naar een overslagcentrum van PostNL aan de rand van de stad. Kleine, elektrische auto’s, die wel het stadscentrum in mogen, brengen de verschillende leveringen vervolgens naar hun eindbestemming. Van Zomeren: “Hierdoor ga je efficiënter te werk, omdat je maar één keer de stad inrijdt. Daarnaast is het veel duurzamer, omdat uitstootgassen van vrachtverkeer in de stad achterwege blijven.”

Ondanks de milieuwinst, zijn er nog maar weinig klanten te porren voor een dergelijke opzet. “Je ziet dat sommige klanten bereid zijn om te betalen voor dat extra stukje duurzaamheid, maar lang niet iedereen”, zegt Van Zomeren. “Het economische belang is er voor vervoerders gewoonweg nog niet om hun leveringen naar overslagcentra te brengen. Waarom zou je, als het rendabeler is om zelf de last mile te verzorgen?”

Win-win situatie

Een dergelijke opzet komt volgens Van Zomeren pas echt van de grond als er duidelijke regels ingevoerd worden: “Pas als een stad de camera’s heeft hangen en deels dichtgaat voor vervuilend vrachtverkeer, kan dit werken. Die situatie hebben we nu nog nergens in Nederland.”

“Lokale overheden moeten daar hun kansen in pakken; het verkeer loopt in grote steden al vast”, vervolgt Van Zomeren. “Het kost echter tijd om dit op een zorgvuldige manier te doen. Steden kunnen niet zomaar dicht, dat moet je ook niet forceren.”

Toch voert PostNL deze duurzame dienst al voor enkele klanten uit in Delft. Zo moet Sligro veel kleine leveringen doen in de binnenstad aan kleine horecaklanten, terwijl het met grote trucks rondrijdt. De groothandel heeft daarom moeite om die klanten te bereiken. Juist voor Sligro is het overslagcentrum van PostNL daarom een goede oplossing. “Die win-win-situatie is essentieel”, zegt Van Zomeren. “Klanten zijn niet zomaar bereid om extra te betalen voor duurzaamheid. Je moet er ook een probleem mee oplossen. Als die gezamenlijke belangen er zijn, kun je stappen gaan maken.”

"Door de inzet van elektrische bakfietsen omzeilen we de files in de binnenstad"

Elektrische bakfiets

Een ander goed voorbeeld van een win-win situatie, is de inzet van elektrische bakfietsen in Amsterdam. PostNL rijdt sinds kort met deze duurzame bakfietsen rond in de binnenstad van Amsterdam, om grote aantallen post rond te brengen en op te halen bij bedrijven. Vanaf juni 2017 worden de bakfietsen ook ingezet om pakketjes in de avonduren te bezorgen. Later dit jaar de elektrische bakfietsen ook in andere Nederlandse steden ingezet.

Dit is niet alleen duurzamer, maar ook veel efficiënter. Van Zomeren: “Veel bedrijven willen dat hun post wordt opgehaald tussen 17:00 en 19:00 uur, ofwel midden in de spits. Door de inzet van elektrische bakfietsen omzeilen we de files in de binnenstad en kunnen we ons werk veel efficiënter uitvoeren.”

De introductie van de elektrische bakfiets genereerde veel aandacht. Een goed teken, stelt Van Zomeren: “Het laat zien dat men op zoek is naar duurzame oplossingen.”

Evolutie

Het zijn initiatieven waarmee PostNL probeert zijn CO2-footprint terug te dringen en de logistieke sector te verduurzamen. Het is een proces dat stapje voor stapje plaatsvindt, weet Van Zomeren. “Neem zo’n elektrische bakfiets, die was vier jaar geleden nog niet geschikt voor onze werkzaamheden. Soms is het gewoon een kwestie van wachten tot de technologie ons inhaalt en ons helpt om onze doelstellingen te bereiken.”

Daarnaast is samenwerking een essentiële factor in het verduurzamen van sectoren. “Je kunt het niet alleen. Het gaat om samenwerking tussen bedrijven, maar ook tussen bedrijven en overheden”, zegt Van Zomeren. Vooral de gemeente moet hierin een rol pakken: “In de steden, daar moet het gebeuren.”