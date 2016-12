7 redenen om ons nieuwe magazine Future Finance te lezen

Het nieuwe DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Dit keer met het thema Future Finance. Zeven redenen op een rij waarom je het blad moet lezen.

1. Er is een revolutie gaande op de aandeelhoudersvergaderingen

De tijd dat aandeelhoudersvergaderingen alleen draaiden om de financiële cijfers is voorbij. Investeerders werpen zich op als duurzame luis in de pels van beursgenoteerde corporates en proberen bedrijven of complete sectoren van binnenuit te veranderen. Een gesprek met Mathijs Bouman, de ASN Bank en Mark van Baal van Follow This.

2. Je wilt wel eens weten wat de echte prijs is van een chocoladereep

Door de echte prijs van producten te bepalen kunnen bedrijven hun supply chain verbeteren en verduurzamen. Wist je bijvoorbeeld dat een chocoladereep van € 1,20 in werkelijkheid € 1,60 kost wanneer je sociale en ecologische factoren meerekent? En nee, dat betekent niet automatisch dat alles duurder wordt. Lees het hoe en waarom in ons interview met True Price.

3. Inzichten vanuit New York

Ontwikkelingen in Nederland stemmen positief. Maar de financiële markten spelen zich af op wereldschaal. We gaan te rade bij de New Yorkse technologiebeurs Nasdaq en de Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P). Hoe beoordelen zij de trend dat beleggers duurzaamheid steeds meer gaan zien als waardevolle en rendabele belegging?

4. Je maakt je zorgen over ‘stranded assets’ (of juist niet)

Stranded assets: wie de energiesector volgt, kan de doemscenario’s niet gemist hebben. Maar hoe zit het nu echt? Is er een probleem dat het hele financiële systeem omver gaat trekken of loopt het allemaal met een sisser af? Twee analisten schetsen los van elkaar een totaal verschillend toekomstbeeld. Vorm uw eigen mening!

5. Grootbanken zetten in op duurzaamheid, maar wie doet wat?

DuurzaamBedrijfsleven Media gaat in gesprek met de drie grootbanken die ons land rijk is. Hoe dragen ABN Amro, ING Bank en Rabobank bij aan de transitie naar een duurzame economie en hoe juist niet? En hoe verandert hun eigen rol en houding ten opzichte van het bedrijfsleven?

6. Wij vertellen je wat een ton CO2 moet kosten

Nu het CO2-emissiehandelssysteem aan alle kanten piept en kraakt, wordt de roep om een duidelijke CO2-prijs sterker. Zo creëren we een gelijk speelveld voor duurzaamheid. Maar hoe werkt zo’n wereldwijde koolstofbeprijzing? En hoeveel moet dat dan zijn? (Antwoord: $ 136).

7. De waarheid over groene obligaties

Bedrijven en instellingen geven groene obligaties uit om geld te genereren voor duurzame projecten. Klinkt mooi, maar hoe weten we nu of dit middel ook echt bijdraagt aan duurzaam rendement? We leggen de ‘green bond’ langs de meetlat van onze business check-up en praten je bij over de business case, schaalbaarheid en milieuwinst van dit instrument. Als bonus presenteren we een infographic over de wereldwijde uitgifte van groen schuldpapier.

Lees de hele editie hier. Het blad in print ontvangen om mee te nemen op vakantie? Word Insider Member van DuurzaamBedrijfsleven en je krijgt het blad opgestuurd. Premium Members ontvangen alle edities van ons magazine.