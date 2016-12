Duurzaamste wielerploeg zoekt passende partners

Team Earth Pro Cycling moet de duurzaamste wielerploeg van de wereld worden. Zo zet de teamleider een nieuwe standaard voor wielerploegen.

Teamleider en oprichter van de ploeg Daan Luijkx, die in 2013 het professionele wielerpeloton verliet, wil zich met Team Earth Pro Cycling en zijn partners inzetten voor duurzaamheid en welzijn.

“Een professionele sportploeg – en helemaal een professional cycling team – biedt een prachtig podium om aandacht te vragen voor onze relatie met de natuur en gezondheid. Een mooie drietrap met aandacht voor people, planet en profit”, zegt Luijkx in een persbericht.

De wielrenner investeerde zelf in de ontwikkeling van het nieuwe concept, dat hij samen met het pr- en sponsorship-bureau Gr8 Industries ontwikkelde. Om hij de noodzaak inziet van verandering in de opzet van de professionele wielersport, besloot hij het anders aan te pakken. “Team Earth gaat ervoor om de duurzaamste wielerploeg ooit te zijn”, aldus Luijkx.

Duurzame partners

“Dat doen we door de producten die we kiezen, de spreiding van partners – waardoor we het risico verkleinen – en de investering in onze standvastige identiteit”, vervolgt de ploegleider. “Met deze opzet wil ik graag de nieuwe standaard zetten voor wielerploegen. Ploegen met een eigen identiteit, met maatschappelijke betrokkenheid en meer onafhankelijkheid. Hierbij willen we niets overhaasten, maar gedegen bouwen.”

Team Earth is volgens Luijkx in gesprek met meerdere multinationals die bij het team zouden passen en hoopt in het voorjaar van 2017 de eerste van zes gelijkwaardige partners te presenteren. In 2018 moet de ploeg de weg opgaan.