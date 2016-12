Magazine ‘Future Food & Health’: 10 reden om ‘m te lezen

De nieuwe editie van DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Deze uitgave is het slotstuk van onze themamaand Future Food & Health. Tien redenen op een rij waarom je het blad online of in print moet lezen.

1. Ontdek waarom Gerda Verburg de zuivelsector ‘stoer’ vindt

Als Assistent Secretaris Generaal van de VN en Coördinator van de Scaling Up Nutrition (SUN) Movement werkt Verburg aan het terugdringen van ondervoeding in de wereld. Volgens Verburg steekt de zuivelsector zijn nek uit om de Sustainable Development Goals van de VN uit te voeren. Een interview over innovatie en ‘het nieuwe ondernemerschap’.

2. Omdat je alles wilt weten over de kansen van 3D-geprint voedsel

Met één druk op de knop kan een 3D-printer duurzame maaltijden produceren die voldoende voedingsstoffen bevatten voor elk individu. Voordat dit werkelijkheid wordt, zijn er echter nog bergen te verzetten. De technologie is er. Maar welke kansen biedt die technologie voor duurzame voedselproductie?

3. Voedingsmiddelenconcern Wessanen over de business case van bio-voeding

Voedingsmiddelenconcern Wessanen, dat enkele jaren geleden een nieuwe weg insloeg, profiteert van de groeiende vraag naar biologisch. En die markt blijft voorlopig groeien, voorspellen Klaus Arntz, executive vice president marketing & sustainability en Jeroen Mustert, general manager van Wessanen Benelux. Een interview over de business case van duurzame en gezonde voeding.

4. Nederlandse kassenbouw als kansrijk exportproduct

Op het gebied van kassenbouw staat Nederland te boek als absolute wereldleider. Nederlandse kassenbouwers zijn tegenwoordig dan ook voornamelijk in het buitenland actief en leveren hun bijdrage aan de meest ambitieuze en duurzame tuinbouwprojecten ter wereld.

5. Omdat deze supermarkten onthullen hoe zij voedselverspilling tegengaan

Voedselverspilling vindt plaats over de gehele keten: van het moment dat voedsel geproduceerd wordt, tot het moment dat het in de koelkast (en vaker dan niet de prullenbak) van de consument belandt. Gelukkig zijn er talloze initiatieven, in elke schakel van de keten, die het probleem op innovatieve wijze proberen op te lossen.

6. Hoe groenteoogst op het dak de stad leefbaar houdt

Met Rooffood, een innovatie van het Amsterdamse bedrijf GrownDownTown, kunnen op stedelijke daken groenten worden verbouwd. Ook ontlast het systeem bij hevige regenval het riool. “We moeten elke dag drie keer eten, en over het algemeen moet dat voedsel van buiten de steden worden gehaald”, zegt Philip van Traa, bedenker van het systeem.

7. 3 duurzame innovaties van FrieslandCampina die je niet kunt missen (+ infographic)

FrieslandCampina werkt hard aan de verduurzaming van zijn productielocatie in Borculo. Drie innovatieve technologieën dragen daaraan bij. Zo gebruikt de zuivelcoöperatie op de productielocatie pyrolyse-olie en biogas voor het opwekken van duurzame stoom. Daarnaast haalt het Waterschap Rijn en IJssel binnkort de duurzame grondstof neo-alginaat uit het afvalwater van de locatie.

8. Omdat er een revolutie in de landbouw gaande is: precisielandbouw

Internet of Things, big data, sensoren, zelfsturende tractors, drones: de technologie op het gebied van precisielandbouw ontwikkelt zich in rap tempo. De winst die ermee te behalen valt, zowel op het gebied van duurzaamheid als in de portemonnee, is aanzienlijk. “Het is een win-win-winsituatie”, zegt Jan Huitema, Europarlementariër (VVD) en melkveehouder, die zich in Europa inzet voor precisielandbouw.

9. Een ziekenhuis zonder voedselverspilling? Dat scheelt kosten!

Door voedselverspilling tegen te gaan, kan de zorgsector een hoop geld besparen en zijn milieuvoetafdruk verkleinen. Stichting Diverzio zet zich in om naast het voorkomen van voedselverspilling, duurzame voeding in de zorgsector beschikbaar te stellen. Dat moet de gezondheid van patiënten bevorderen.

10. Omdat je altijd al wilde weten wat de business case van aquaponics is

Het Zwitserse bedrijf UrbanFarmers kweekt op de 5e en 6e verdieping van de oude Philips-fabriek De Schilde in Den Haag groente en vis. Dat doet ‘Europa’s grootste stadsboerderij’ door middel van aquaponics. Welke kansen biedt deze landbouwvorm? DuurzaamBedrijfsleven legt deze innovatie langs de meetlat van de Business check-up.

