Nieuwe technologie laadt smartphones op met bewegingen

Onderzoekers aan de Michigan State University hebben een technologie ontwikkeld die smartphones in staat stelt om op te laden door menselijke bewegingen, zoals swipen, typen en wandelen.

Dat meldt de universiteit in een persbericht. Het onderzoeksteam presenteerde de bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nano Energy.

Energie opwekken

De onderzoekers hebben een zogeheten nanogenerator ontwikkeld, die energie opwekt door middel van menselijke bewegingen. De generator bestaat uit verschillende flinterdunne lagen die als een vlies over het touchscreen van een smartphone heen zitten.

Door materialen als silicium, polyimide en ferroelectret in de generator te verwerken, beschikt elk laagje over geladen deeltjes. Dit zorgt ervoor dat de nanogenerator energie opwekt als er bijvoorbeeld geswiped of getypt wordt.

“Met deze technologie zijn we goed op weg naar wearables en smartphones die aangedreven worden door enkel menselijke bewegingen”, zegt hoofdonderzoeker Nelson Sepulveda in het persbericht. “Ik verwacht dat mensen hun smartphone binnenkort nog maar één keer per week hoeven op te laden.”

Gevouwen

Wat de technologie nog interessanter maakt, is dat deze krachtiger wordt wanneer het materiaal gevouwen wordt. Sepulveda: “Wanneer het materiaal gevouwen wordt, wordt de hoeveelheid spanning die het opwekt exponentieel vergroot.”

Andere toepassingen

De technologie heeft een laag gewicht, is flexibel, schaalbaar, goedkoop en robuust, stellen de onderzoekers. Hierdoor is deze toepasbaar op een schare aan andere producten, zoals draadloze koptelefoons, tablets en andere producten met een touchscreen.