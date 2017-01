Dit wordt ‘s werelds slimste afvalbak voor e-waste

Architectenbureau Baharash in Dubai werkt naar eigen zeggen aan ’s werelds slimste afvalbak voor e-waste: de e-Bin.

Het slimme apparaat moet in 2020 op de markt verschijnen.

Dat meldt Emirates 24/7.

E-waste

De e-Bin is een slimme en mobiele afvalbak, met als doel om de recycling van e-waste efficiënter en beter te maken. De afvalbak is bijvoorbeeld in staat om zowel de gebruiker als het verantwoordelijke recyclingbedrijf van relevante informatie te voorzien. Zo notificeert de afvalbak een recyclingbedrijf wanneer hij geleegd moet worden.

Als de afvalbak vol is, krijgen gebruikers een notificatie over een andere e-waste-afvalbak in de buurt. Daarnaast weet de afvalbak wanneer een apparaat niet recyclebaar is en vertelt de bak dit vervolgens aan de gebruiker.

De e-Bin is daarnaast uitgerust met zonnepanelen, zodat de bak niet aangesloten hoeft te worden aan een elektriciteitsbron.

Verenigde Arabische Emiraten

De e-Bin wordt door Baharash Architecture ontwikkeld voor de Verenigde Arabische Emiraten. De hoeveelheid e-waste in dit land is erg hoog. Volgens Emirates 24/7 genereert de gemiddelde inwoner 17,2 kilo e-waste per jaar. De slimme afvalbak moet de recycling van deze grote hoeveelheid e-waste bevorderen.

Baharash Architecture is ook verantwoordelijk voor Liwa Oasis, een duurzaam vakantieoord rondom een waterbron, dat in 2020 het licht moet zien.

