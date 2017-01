Avantium stapt in elektrochemie: chemicaliën uit CO2

Biochemiepionier Avantium neemt Liquid Light over. Het Amerikaanse bedrijf heeft technologie in huis voor chemie op basis van CO2. Daarmee wordt Avantium mogelijk minder afhankelijk van biomassa.

Met de acquisitie worden de technologieën van Liquid Light en Avantium gecombineerd. "Met als doel de ontwikkeling van een mondiaal toonaangevend platform voor elektrokatalyse en het commercialiseren van nieuwe procestechnologieën die CO2 als grondstof gebruiken voor de productie van duurzame chemicaliën en materialen", meldt Avantium in een persbericht.

"Dankzij deze technologie kan hernieuwbare energie van bijvoorbeeld windparken of zonnepanelen worden gebruikt door de chemische industrie"

Liquid Light, dat in 2008 door Princeton University werd verzelfstandigd, heeft ruim $ 35 mln geïnvesteerd in energiebesparende elektrochemische technologieën voor het omzetten van CO2 in belangrijke chemicaliën.

Liquid Light heeft in de Verenigde Staten meer dan honderd patenten aangevraagd, waarvan er ruim twintig zijn verleend voor de productie van chemische bouwstenen die gebruikt worden in grote bestaande markten, waaronder oxaalzuur, glycolzuur, ethyleenglycol, propyleen, isopropanol, methylmethacrylaat en azijnzuur voor de productie van polymeren, coatings en cosmetica.

Duurzame chemie

CEO Tom van Aken van Avantium: “De overname van Liquid Light is een belangrijke stap in onze strategie, die gericht is op het creëren en commercialiseren van baanbrekende technologieën op het gebied van duurzame chemie. Hiermee krijgen wij meer mogelijkheden dan alleen de katalytische conversie van biomassa. Dankzij deze overname kunnen wij een krachtig technologieplatform ontwikkelen gebaseerd op het gebruik van CO2 als grondstof. Zo kan een afvalstof worden omgezet in waardevolle producten zoals chemicaliën en kunststoffen.”

Door de ontwikkeling van elektrochemie kan CO2 als grondstof worden gebruikt voor de duurzame productie van chemicaliën en materialen. Volgens Avantium een doorbraak voor de chemische industrie. Het resultaat is dat broeikasgas wordt vastgelegd in producten die een vervanging kunnen vormen voor kunststoffen en chemicaliën die nu nog uit fossiele grondstoffen worden gemaakt.

Gert-Jan Gruter, Chief Technology Officer van Avantium: “Elektrokatalyse is een opkomende technologie in de chemische industrie waarbij elektrische energie en katalytische reacties worden gebruikt voor het opwekken van chemische reacties. Dankzij deze technologie kan hernieuwbare energie van bijvoorbeeld windparken of zonnepanelen worden gebruikt door de chemische industrie, waardoor de CO2-voetafdruk significant kleiner wordt. Met de omvangrijke portefeuille van patenten van Liquid Light komt Avantium in de wereldwijde top qua intellectueel eigendom op het gebied van elektrochemie”.