Chinese concurrent is Lego te snel af met biobased blokjes

BanBao komt met biobased bouwsteentjes van suikerriet. Het Chinese bedrijf produceert het duurzame speelgoed in Nederland.

Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

De nieuwe productlijn is ontwikkeld in samenwerking met Biopromotions, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in producten van biologisch afbreekbare en biobased kunststoffen.

CEO Steven van Bommel van BanBao Europe: “Bijna alle reguliere plastic bouwblokjes die nu gebruikt worden, inclusief de onze, worden gemaakt van petrochemische grondstoffen. Conventioneel plastic speelgoed is afhankelijk van steeds schaarser wordende bronnen en in het productieproces wordt twee tot zeven keer het eigen gewicht aan broeikasgassen uitgestoten.”

De kwaliteit van de speelgoedstenen van suikerriet is volgens BanBao goed. “De stenen passen volledig op de speelgoedsteen van de concurrentie. Het is een spannend project met een positieve impact op de planeet, ook zal het zorgen voor een versnelde verandering op de speelgoedmarkt", zegt van Bommel.

Lego

De maker van de bekendste plastic bouwblokjes, Lego, werkt ook aan duurzame steentjes. De grootste speelgoedfabrikant ter wereld heeft in Denemarken een onderzoekscentrum ingericht voor dit doeleinde. Lego investeert 1 mrd Deense Kroon (€ 135 mln), in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe, duurzame grondstoffen en halffabricaten voor Legosteentjes en verpakkingen.

Volgens BanBao waarschuwen toezichthouders wereldwijd voor onveilig speelgoed. De controles zijn aangescherpt, met meer terugroepacties tot gevolg. De wens voor milieuvriendelijk en veiliger speelgoed is ook groter onder ouders, zo blijkt volgens BanBao uit onderzoek.

De duurzame speelgoedlijn zal bestaan uit dertien speelgoeddozen geschikt voor kinderen in de leeftijd van anderhalf tot zes jaar oud. De nieuwe speelgoedlijn is in het najaar 2017 verkrijgbaar in de winkels. Ook de kleurstoffen, verpakking, stickers en gebruikte lijm zullen volledig gebaseerd zijn op biologische materialen, meldt BanBao.