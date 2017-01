Tata maakt vrachtwagens overbodig met nieuwe haven

Tata Steel in IJmuiden legt een moderne, duurzame overslaghaven aan voor staalschroot dat in de Staalfabriek wordt gerecycled.

Dat meldt het bedrijf op zijn website. De nieuwe overslag wordt gebouwd in de haven op het terrein van Tata Steel zelf, die in open verbinding staat met het Noordzeekanaal.

Vrachtauto's

Nu wordt alle schroot nog per boot gelost bij Velserkom. Vandaar wordt het in vrachtauto’s geladen om naar het fabrieksterrein te worden vervoerd. In de nieuwe situatie vaart een deel van de schepen met schroot, namelijk de binnenvaartschepen, rechtstreeks de Staalhaven in. Dit levert in de toekomst minder uitstoot van vrachtwagens op.

Volgens Tata is er ook winst voor de omwonenden, doordat er minder vaak geluid van schrootoverslag bij Velserkom te horen zal zijn. Tegelijkertijd zorgt het proces voor een efficiëntere logistiek.

De duurzame overslaghaven in de Staalhaven wordt voorzien van elektrisch materieel, waaronder een elektrische kraan. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van secundaire bouwmaterialen, zoals gerecycled beton.

“Dit duurzaamheidsproject is een mooi voorbeeld van hoe je de bedrijfsvoering efficiënter kunt inrichten en tegelijkertijd winst voor het milieu en voor omwonenden kunt realiseren”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden.”

Recycling

De overslaghaven, die samen met de firma Theo Pouw wordt ontwikkeld, moet begin 2018 gereed zijn. De nieuwe overslaghaven komt mede tot stand met financiële steun uit de Regeling Duurzame Zeehavens van de provincie Noord-Holland. Terwijl de nieuwe overslaghaven wordt ontwikkeld, begint Tata Steel vanaf deze week al op kleine schaal met het lossen van schroot in de Staalhaven.

Bij Tata Steel in IJmuiden wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen ton staal gerecycled in de staalfabriek, waaronder bijna 90 procent van alle stalen verpakkingsmateriaal in ons land.