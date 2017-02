Avantium AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer werken aan een nieuwe bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl.

De samenwerking is een belangrijke stap voor de biobased economie en de ontwikkelingen op het gebied van biomassa-omzetting naar chemicaliën, meldt Avantium in een persbericht.

De geplande bioraffinaderij in Delfzijl moet gebruik maken van een nieuwe technologie die is ontwikkeld door Avantium. Dit zogenoemde Zambezi-proces zet op een kosteneffectieve manier non-food biomassa om in zuivere glucose en lignine.

Biomassa

De gebruikte biomassa behoort tot de tweede generatie grondstoffen, voorbeelden zijn houtsnippers, pulp en bijproducten uit de landbouw. Het proces is bijzonder geschikt voor het maken van zeer zuivere glucose, die nodig is voor de productie van een breed scala aan duurzame chemicaliën en materialen voor de chemische industrie van de toekomst, meldt Avantium.

De glucose is zowel geschikt als katalysator als voor fermentatieprocessen voor de productie van nieuwe, duurzame materialen, zoals de bioplastics PLA en PEF. Lignine kan dienen als grondstof voor hernieuwbare bio-energie toepassingen. De stof bevat aanzienlijk meer energie dan houtachtige biomassa.

De belangrijkste grondstof van de nieuwe fabriek zijn houtsnippers die lokaal worden verkregen. De toevoer daarvan wordt gecoördineerd door Staatsbosbeheer. De geplande fabriek zal gebruikmaken van de infrastructuur en nutsvoorzieningen van het AkzoNobel-terrein in Delfzijl. RWE zal de grondstoffen voor het Zambezi-proces leveren en het bio-residu lignine voor de opwekking van duurzame energie inzetten. Chemport Europe brengt strategische ondersteuning in via een reeks initiatieven vanuit de regio Noord-Nederland om dit project mogelijk te maken. Verdere partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn volgens Avantium in ontwikkeling.

Biobased economie

Door de geografische, technische en logistieke voordelen van het Delfzijl-gebied, verwacht het partnerschap een kostenconcurrerende productie te realiseren, die kan helpen bij het versneld uitrollen van de biobased economie. De referentiefabriek wordt gebouwd met het oog op snelle uitbreidingsmogelijkheden na de testperiode.

Samen met partners werkt Avantium wereldwijd aan efficiënte processen en duurzame producten op basis van biobased grondstoffen. Een succesvol voorbeeld is de YXY-technologie waarmee Avantium PEF heeft ontwikkeld: een nieuw, hoogwaardig soort plastic met suiker als grondstof. Vanaf oktober 2016 zijn alle YXY-werkzaamheden ondergebracht in Synvina, de joint venture van Avantium en BASF.