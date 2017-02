Het Chemie Park Delfzijl is een duurzame energiebron rijker. De omgebouwde biomassacentrale Bio Golden Raand levert voortaan ook duurzame stoom aan AkzoNobel.

Vandaag neemt minister Kamp van Economische Zaken de biostoomlevering van de Eneco-centrale in gebruik.Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom verduurzaamt AkzoNobel in één keer 10 procent van haar Nederlandse energieverbruik. Dit leidt volgens het concern tot een CO2-reductie van 100.000 ton per jaar.

Stroom en stoom

Eneco stookt de centrale met houtsnippers van sloop- en afvalhout, ongeveer 300.000 ton per jaar. Bio Golden Raand leverede al groene stroom, onder meer aan AkzoNobel. Eneco heeft in de afgelopen periode de centrale omgebouwd om ook biostoom aan AkzoNobel te leveren. De grootste bio-energiecentrale van Nederland is daardoor een stuk efficiënter geworden. Bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie.

De drie betrokken partijen AkzoNobel, Groningen Seaports en Eneco hebben gezamenlijk ongeveer € 40 mln in het project geïnvesteerd. Het gebied heeft nu de beschikking over 2,7 kilometer aan pijleidingen, waardoor per uur maximaal 135 ton duurzame stoom getransporteerd kan worden.

Chemische industrie

Ruim 10 procent van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. De industrie is onderling sterk verbonden en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio. Groningen Seaports heeft de benodigde infrastructuur aangelegd, waaronder de stoomleiding die ook toegankelijk is voor andere partijen. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van het haven- en industriegebied voor partijen die stoom nodig hebben in hun processen.

Minister Kamp, Economische Zaken: “Noord-Nederland heeft een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame energie. De noordelijke provincies en gemeenten waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord. Het Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De betrokken partijen investeren op die manier niet alleen in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. Ze dragen ook bij aan de regionale economie door een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te maken.”

Verduurzamen

AkzoNobel neemt voor een periode van twaalf jaar de groene stoom van Eneco af. Daarnaast investeert het verf- en chemieconcern in de noodzakelijke infrastructuur op Chemie Park Delfzijl en biedt hierdoor continuïteit in een van de basisvoorzieningen voor de andere chemiebedrijven op het chemiepark.

Wereldwijd is 40 procent van de door AkzoNobel verbruikte energie duurzaam. In 2020 moet dat de helft zijn. De overstap op duurzame stoom is onderdeel van de inspanningen van AkzoNobel om zijn energieverbruik verder te verduurzamen. In oktober 2016 maakte het bedrijf bekend met DSM, Google en Philips gezamenlijk stroom af te nemen bij windpark Krammer. Het was het eerst dat een consortium van multinationals een burgerwindpark mogelijk maakt. Hetzelfde consortium maakte in januari bekend dat het ook meerjarig contract heeft afgesloten voor groene stroom van Windpark Bouwdokken, gelegen in de Oosterscheldekering.