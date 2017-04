Het bedrijf BioMCN in Delfzijl investeert fors in een nieuwe methode voor de productie van bio-methanol, een belangrijk ingrediënt van biobrandstof.

Dat meldt de Provincie Groningen in een persbericht. Met de nieuwe technologie is het mogelijk om CO2 die vrijkomt bij biogasproductie te injecteren in de reactor bij BioMCN. Het project leidt tot een productiecapaciteit van 15.000 ton bio-methanol en extra banen.

Het injecteren van CO2 is een nieuwe aanpak om te komen tot verdere vergroening van de producten. In de aanloop naar het uiteindelijke besluit om te investeren heeft BioMCN het nodige onderzoek gedaan samen met diverse kennisinstellingen.

Groene brandstof

BioMCN investeert een bedrag van € 1,2 mln in de fabriek in Delfzijl. Het bedrijf ziet deze investering als eerste stap op weg naar de volledige vergroening van het productieproces.

Al meer dan tien jaar is methanolproducent BioMCN gevestigd in Farmsum, op het Chemiepark Delfzijl. In 2015 kwam het bedrijf in Egyptische handen, doordat chemieconcern OCI het kocht van private-equitypartij Waterland.

In Farmsum beschikt BioMCN over een productiecapaciteit waarmee jaarlijks ongeveer 450.000 ton biomethanol gemaakt kan worden. Bio-methanol is een groene transportbrandstof die uitstekend geschikt is als vervanging van benzine. Het bedrijf biedt werk aan bijna 65 medewerkers.

De provincie, de Economic Board Groningen en het Rijk dragen gezamenlijk € 110.000 bij, vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen.