Donald Trump zou uit het klimaatakkoord van Parijs willen stappen. Maar wat betekent dat? Volgens onderzoekers wordt de kans nihil dat de opwarming van de aarde binnen de 2 graden Celsius blijft.

Amerikaanse media melden op basis van anonieme bronnen dat president Trump uit het klimaatakkoord stapt. Volgens persbureau Bloomberg komt de wereld in de ‘danger zone’ terecht wanneer de VS daadwerkelijk besluit de klimaatakkoord op te zeggen.

Onderzoekers van Climate Interactive, geraadpleegd door Bloomberg, voorspellen een opwarming van 3,6 graden Celsius. Andere onderzoekers, van het National Center for Atmospheric Research en ETH uit Zürich, hebben berekend dat de kans dat het tweegradenscenario gehaald wordt, daalt van twee derde naar minder dan 10 procent.

CO2-uitstoot

De belangrijkste factoren daarin zijn de verhoogde CO2-uitstoot wanneer bedrijven en overheden in de VS besluiten meer te investeren in fossiele energie. Ook zou een exit uit het akkoord een rem zetten op innovatie op het gebied van duurzaamheid.

"The World Could Enter Climate ‘Danger Zone’ If Trump Exits Paris Deal" https://t.co/2CRmwCMEj8 pic.twitter.com/PFtRGdTNvb — DrzmBedrijfsleven.nl (@DuurzaamBV) 31 mei 2017

De gevolgen voor andere landen zijn minder duidelijk. Het klimaatakkoord is zo opgezet dat de afspraken ook van kracht blijven wanneer een land eruit stapt. Elk land is immers verantwoordelijk voor zijn eigen maatregelen.

Volgens Detlef van Vuuren, hoogleraar Integrale beoordeling van wereldwijde milieuverandering aan de Universiteit Utrecht, wordt het echter wel moeilijk om andere landen ervan te overtuigen hun maatregelen verder aan te scherpen.

“Er is heel lang onderhandeld over het Parijs-akkoord. De Verenigde Staten is nog steeds het een-na-grootste land in termen van CO2-emissies. Europa en Amerika zijn relatief rijk en kunnen daardoor makkelijker wat aan die uitstoot doen. Daarom is het zo belangrijk dat deze rijkere landen in het akkoord zitten”, zegt hij in een nieuwsbericht op de website van de Universiteit Utrecht.

“Wanneer de Verenigde Staten eruit stappen, is het voor andere landen heel onlogisch om die extra maatregelen te nemen om het emissiebeleid nog verder aan te scherpen. Denk aan India of China. Die landen zeggen: wij hebben dit in het verleden niet veroorzaakt, dus waarom zouden wíj het beleid gaan aanscherpen? Dus als Trump hieruit stapt, dan ben je een groot deel van dat proces kwijt.”

Stoer

Toch is het volgens Van Vuuren niet logisch dat iedereen uit het Parijs-akkoord stapt. “Heel veel landen hebben heel stoer gezegd: Het maakt ons niet uit of Trump zijn eigen koers vaart. Wij komen onze verplichtingen na. Anderzijds: ik vermoed dat het dan zeer lastig wordt om de emissiereducties verder aan te scherpen.”