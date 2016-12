5 kanshebbers voor de 'Oscars van duurzame bouw'

De Dutch Green Building Council (DGBC) maakt een lijst met duurzame gebouwen bekend, die kans maken op het winnen van de Breeam Awards. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan ’s werelds duurzaamste gebouwen.

Breeam is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het beoordelen van duurzaamheid in gebouwen. In Nederland is de netwerkorganisatie DGBC verantwoordelijk voor het beheer en de toepassing van dit keurmerk. Ieder jaar wordt het meest aansprekende gebouw met Breeam-certificaat bekroond met de Breeam Award, die in 2017 op 7 maart wordt uitgereikt.

Dit jaar zijn acht Nederlandse gebouwen genomineerd voor de internationale Breeam Awards. DuurzaamBedrijfsleven Media zet vijf grote kanshebbers voor het winnen van de Oscars voor duurzame gebouwen op een rij.

1. ’s Werelds duurzaamste kantoor

Het hoofdkantoor van droger- en koelerfabrikant Geelen Counterflow heeft een score van 99,4 procent behaald volgens het Breeam-certificeringssysteem. Daarmee is dit Limburgse gebouw volgens DGBC het duurzaamste van de wereld.

Het kantoorpand is voorzien van 330 zonnepanelen op het dak, waardoor het gebouw 50 procent meer duurzame energie opwekt dan de totale energiebehoefte voor verwarming, koeling, verlichting, ventilatie, servbers, pc’s en andere apparatuur. Het overschot aan zonne-energie wordt gebruikt voor onder andere het opladen van heftrucks en het lasersnijden van roestvrijstaal op de productielocatie.

2. Duurzame bank

In 2018 wordt het nieuwe kantoor van Triodos Bank op Landgoed de Reehorst opgeleverd. Met dit gebouw streeft de bank naar de hoogst haalbare duurzaamheidsscore van Breeam. Het kantoorgebouw krijgt onder andere installaties die kringlopen van water en energie moeten sluiten. Daarnaast wordt rekening gehouden met het omliggende landschap door biodiversiteit te verrijken met voldoende groenvoorziening.

Triodos Bank maakt met dit duurzame gebouwontwerp kans om een Breeam Award te winnen in de categorie nieuwbouw.

3. Onderwijsgebouw renoveren

Ook de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) mag niet ontbreken in de lijst van Breeam Awards-genomineerden. De TU/e maakt met de grootschalige renovatie van het hoofdgebouw kans op het winnen van een Breeam Award in de categorie educatie en gezondheid.

Het zogeheten Atlas-gebouw, dat na de duurzame renovatie in 2018 wordt opgeleverd, krijgt een aansluting op het campusbrede warmtekoudeopslagsysteem (WKO) van de TU/e. Dit systeem slaat warmte en kou ondergronds op en haalt het vervolgens weer naar boven wanneer er vraag naar is. Volgens de universiteit is dit het grootste WKO-systeem in Europa.

Daarnaast moet het Atlas-gebouw met zonnepanelen jaarlijks 500 megawatt aan duurame stroom opwekken, die voor het grootste deel van de benodigde energie zorgt. Door de verduurzaming van het onderwijsgebouw, verwacht TU/e 80 procent te besparen op de CO2-uitstoot.

4. Aardbevingsbestendige Energy Academy

Een ander onderwijsgebouw dat in de lijst met genomineerden staat, is de Energy Academy, die onlangs werd opgeleverd op de Groningse Zernike Campus. Door aardgaswinning heeft Groningen te kampen met schade door aardschokken. Behalve energieneutraal is het gebouw daarom ook ontworpen met aardbevingsbestendigheid als eis. Het is het eerste gebouw in Nederland dat wordt opgeleverd volgens de nieuwe NEN-norm voor schokbestendigheid.

De Energy Academy is verder voorzien van een ‘zonneschoorsteen’ voor duurzame ventilatie. De buitenlucht wordt daarbij via buizen in de grond voorverwarmd of gekoeld. Vervolgens verlaat de lucht het gebouw via de zonneschoorsteen in het dak. Ook wordt er warmte teruggewonnen uit de luchtstromen, om het energieverbruik van het gebouw laag te houden.

5. Duurzaam hoofdkantoor voor sigarenproducent

De Nederlandse sigarenproducent Royal Agio Cigars opende in november van dit jaar zijn duurzame hoofdkantoor in de Brabantse plaats Duizel. Dankzij energiezuinige maatregelen behoort het kantoor tot een van de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland. Zo is het gebouw samen met de Groningse Energy Academy Europe genomineerd in de categorie van mixed use-gebouwen.

Door de duurzame renovatie beschikt het kantoorpand van Royal Agio Cigars over 4.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Voor de verwarming gebruikt het kantoor warmtepompen die energie uit de buitenlucht onttrekken. Verder is het gebouw voorzien van vier cv-ketels die indien nodig bijgeschakeld kunnen worden om het verwarmingssysteem met warmtepompen te ondersteunen.

Ook maken 'De Heuvel' in Eindhoven van CBRE Global Investors en de distributiecentra van Bol.com en Van Loon in Son kans op de felbegeerde Breeam Awards.

