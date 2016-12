Het Nederlandse initiatief Women on Wings wil in India 1 miljoen vrouwen helpen aan een duurzaam inkomen. Deze vrouwen zijn een drijvende kracht in zowel gemeenschappen en de lokale economie als in hun eigen gezin. Het innovatieve trapveldje Field in a box uit Nederland kan Indiase vrouwen helpen het voortouw te nemen.

India heeft 3 miljard inwoners, die met minder dan $ 2 per dag in hun basisbehoeften moeten voorzien. Om de economische groei in het land te stimuleren, heeft het Nederlandse initiatief Women on Wings de ambitie om 1 miljoen vrouwen in India aan een baan te helpen. Dit doet het initiatief door samen met Nederlandse professionals advies te geven aan lokale en sociale ondernemingen, die zich richten op het creëren van werkgelegenheid voor met name vrouwen in het platteland.

“Wij richten ons op India en met name op vrouwen die op het platteland leven, omdat daar de grootste werkloosheid heerst en de behoefte aan extra inkomen het grootst is”, zegt Ronald van het Hof, managing director van Women on Wings. “Uit onderzoek van Unicef en de Wereldbank is gebleken dat het een gemeenschap ten goede komt, wanneer vrouwen in staat worden gesteld om inkomens te genereren.”

Duurzame totaaloplossing

De vrouwen die op het platteland werken, zijn in veel gevallen de hoofdverdiener van het huishouden. Tegelijkertijd zijn zij ook hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Geen gemakkelijke taak in een land waar veel vrouwen er alleen voor staan.

Volgens Van het Hof is er behoefte aan meer faciliteiten om de veelzijdige rol van de werkzame vrouw in het Indiase platteland te vergemakkelijken. Het Nederlandse materiaaltechnologieconcern TenCate biedt met zijn partners het concept Field in a box een uitkomst. Field in a box is een compleet sportveld dat in één container vervoerd kan worden. Het systeem bestaat uit een slijtvast kunstgrasveld met duurzame onderbouw en is geschikt voor sporten als voetbal, handbal, rugby, hockey en cricket.

Het sportveld kan worden voorzien van zonnepanelen voor duurzame energiewinning en LED-verlichting. Zo wekt Field in a box overdag zonnestroom op en wordt de elektriciteit opgeslagen om het veld in het donker energiezuinig te kunnen verlichten. Hierdoor kunnen gebruikers tot in de avonduren doorgaan met sporten. De container wordt ter plekke omgebouwd tot sportkantine.

Productiviteit vergroten

“Op het platteland, waar vrouwen in de landbouw of in de zuivelsector werken, verrichten zij hun werkzaamheden dicht bij huis. Daar kunnen ze voor hun gezin zorgen en tegelijkertijd werken om geld te verdienen”, zegt Van het Hof.

“Met de komst van een systeem als Field in a box wordt het voor de vrouwen gemakkelijker om de balans tussen werk en privé te verbeteren. De kinderen kunnen dan sportief gebruikmaken van Field in a box, terwijl hun moeders in de buurt blijven en tegelijkertijd hun werk kunnen doen. Dit vergroot de dagelijkse productiviteit van de vrouwen en draagt bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van hun kinderen.”

Volgens de managing director van Women on Wings zien de vrouwen op het platteland sport echter nog niet als een belangrijk onderdeel van het leven. Van het Hof: “Maar op het moment dat vrouwen beter werk krijgen, kunnen ze hun kinderen naar betere scholen sturen en dan zijn sport, spel en samenzijn wel een belangrijk onderdeel van het sociale leven. Daardoor komen de vrouwen in aanraking met sport en krijgen ze de gelegenheid om te leren wat teamwerk in sportverband met de mensen doet.”

Leefbaarheid en welzijn

Naast een sportveld biedt Field in a box een waterbeheersysteem. De afwatering is geïntegreerd in de bufferlaag onder het veld en maakt opvang, opslag en filtratie van regenwater ter plekke mogelijk. Dat gezuiverde water is vervolgens bruikbaar als drinkwater, voor sanitaire voorzieningen of voor irrigatie van land- en tuinbouwgronden.

Behalve in de miljoenensteden van India, ziet Van het Hof daarmee kansen om Field in a box op het platteland te ontwikkelen.“Voor de jeugd is het fantastisch om een sportief initiatief als Field in a box te krijgen. Het platteland heeft op dit moment weinig infrastructuur. Door ze een sportfaciliteit als Field in a box te bieden, wordt de leefbaarheid van de plattelandsgebieden vergroot en het welzijn van deze bevolkingsgroep verbeterd.”