Vastgoedtrends 2016: zonnedaken, tiny house en biobased

Woningen en monumentale gebouwen verduurzamen met ‘onzichtbare’ zonnepanelen, klein en compact wonen in een tiny house en de biobased bouw. Wat zijn de vastgroedtrends van 2016 en welke zien we in 2017 terug?

Aan de hand van de meest gelezen berichten van 2016 blikt DuurzaamBedrijfsleven terug op het belangrijkste nieuws en de opvallendste trends van het voorbije jaar. In deze editie behandelen we het vastgoednieuws.

Onzichtbare zonnedaken

Eind oktober 2016 onthulde Tesla zijn laatste ontwikkeling op het gebied van de thuisbatterij: de Powerwall 2. In combinatie met een innovatief zonnedak, dat het bedrijf samen met SolarCity heeft ontwikkeld, wil de elektrische autogigant het elektriciteitsverbruik van elke woning efficiënt maken. Bijzonder aan deze vinding is het zonnedak, dat is bezaaid met ‘onzichtbare’ zonnepanelen.

Zo doet het Tesla-zonnedak geen afbreuk aan het uiterlijk van een gebouw. Op die manier wil Tesla-baas Elon Musk de drempel bij vastgoedeigenaren en particulieren weghalen om zonnepanelen te plaatsen. Doordat het onzichtbare zonnedak van glas is gemaakt, zegt Tesla de levensduur van de daken te kunnen verlengen ten opzichte van traditionele daken. Samen met de nieuwe Powerwall 2-thuisaccu kan een woning 24 uur lang worden verlicht en wordt een koelkast gedurende en dag van stroom voorzien.

In Nederland bracht het bedrijf Zep het onzichtbare zonnedak echter eerder uit dan Tesla. Zep ontwikkelde dakpannen waarin zonnecellen zijn verwerkt. Inmiddels is het zonnedaksysteem van Zep toegepast op de Priesnitzhoeve in de Gelderse plaats Rheden. Ook het Italiaanse bedrijf Invisible Solar, het Nederlandse Physee en het Amerikaanse SolarWindow brengen duurzame bouwelementen op de markt waarin zonnecellen zijn verwerkt.

Tiny house

De tiny house movement, die in de Verenigde Staten enorm populair is geworden, heeft inmiddels zijn intrede gemaakt in Nederland. Zo startte Almere met een ideeënprijsvraag om de bouw van tiny houses voor kleine huishoudens mogelijk te maken. In deze toplijst geeft DuurzaamBedrijfsleven inzicht in de winnende inzendingen.

Ook in de provincie Groningen is er grote vraag naar duurzame woningen, waar bewoners zelfvoorzienend kunnen zijn in energie en voedsel. Hiervoor bieden de tiny houses uitkomst. Zo heeft Groningen tijdens de Xpeditie Blauwestad vier tiny houses tentoongesteld. In deze toplijst heeft DuurzaamBedrijfsleven deze modellen op een rij gezet.

Beluister hieronder de DuurzaamBV Radio podcast van Robert Jan Knook over het tiny house:

Naast minimalistisch en off-grid wonen, bieden tiny houses oplossing voor tijdelijk en comfortabel wonen. Het Groningse architectenbureau Onix laat dit zien met het Cubestee-concept, een woonconcept dat bestaat uit flexibel inzetbare, houten kubuswoningen. Ook de Nederlandse start-up Finch Buildings heeft duurzame houten tiny houses ontwikkeld. Deze komen in Leiden. In deze lijst zet DuurzaamBedrijfsleven vijf duurzame alternatieven voor tijdelijk en comfortabel wonen op een rij.

Biobased bouw

Biobased bouwen brengt volgens het bedrijf Orga Bouw zowel ecologische als economische voordelen met zich mee. Door te bouwen met hernieuwbare materialen als hout, vlas en riet, houdt het bouwconcern zoveel mogelijk rekening met de milieu-impact van de bouwsector. Daarnaast wordt het gebruik van schaarse grondstoffen bespaard. Zo opende Orga Bouw het biobased demonstratiehuis op de Amsterdamse Innovation Expo die in april van 2016 plaatsvond.

Dat biobased bouwconcepten vanzelfsprekend worden in de toekomst, begrijpt ook bouw- en vastgoedconcern VolkerWessels Vastgoed. Het bedrijf ontwikkelde in 2016 het ZuiverWonen-concept, waarvan de woningen voor 44 procent bestaan uit biobased materialen, zoals hout, vlaswol en riet. Mede dankzij de inzet van herbruikbare bouwmaterialen is de ZuiverWonen-villa voor 87 procent circulair. DuurzaamBedrijfsleven toont in onderstaande infographic de duurzame aspecten van een woning van het ZuiverWonen-concept.

In deze lijst geeft DuurzaamBedrijfsleven een overzicht van een aantal duurzame projecten, waarin biobased bouwen naar een hoger niveau wordt getild.