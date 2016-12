‘Marktaandeel duurzaam cement maakt groeispurt mee’

In 2024 is het marktaandeel van duurzaam cement, bestaande uit onder andere staalresten en reststromen van kolencentrales, naar verwachting $ 38,1 mrd.

Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Transparency Market Research. In 2015 lag het marktaandeel van groen cement op $ 14,8 mrd. Het duurzame cement wordt gemaakt van industriële reststromen, zoals vliegas afkomstig uit kolencentrales, en staalslak, een reststroom uit staalfabrieken. Ook cement uit geopolymeren is een duurzaam alternatief voor traditioneel cement.

Duurzame cementindustrie

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van duurzame cementsoorten leidt tot een CO2-besparing van 40 tot 50 procent ten opzichte van het gebruik van traditioneel cement.

Op dit moment wordt duurzaam cement van staalslak het meest toegepast in de vastgoed- en infrastructuursector. Door onder andere bevolkingsgroei en verstedelijking, wat leidt tot een grote vraag naar woonruimtes in de steden, verwachten de onderzoekers van Transparency Market Research dat het gebruik van duurzaam cement in de vastgoedsector zal stijgen.

Nieuwe technologie

Daarnaast zou de ontwikkeling van nieuwe technologieën en productverbeteringen het duurzame alternatief van cement laten opschalen. Zo kondigde een wetenschappers aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) eerder deze maand aan een onderzoek te starten om staalslak in te zetten bij het maken van cement.

Volgens de onderzoeker is traditioneel cement verantwoordelijk voor 5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Marktaandeel

In 2015 blijken Europese landen de grootste afnemers te zijn van groen cement, gevolgd door Azië. Ook is Noord-Amerika een grote afnemer van duurzaam cement, maar doordat de vraag naar het product niet zal stijgen, verwacht het onderzoeksbureau dat het marktaandeel van groen cement in dit gebied stabiel blijft.