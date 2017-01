Een consortium van Europese bedrijven heeft een platform ontwikkeld, waarmee steden slimmer en efficiënter kunnen omgaan met de opwekking van duurzame energie en het verbruik van verschillende energieafnemers in de stad.

Het duurzame energieplatform is opgericht binnen het zogeheten Besos-project, dat financiering ontvangt van de Europese Commissie. Het Besos-project bestaat uit een IT-managementsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor zowel beheerders als afnemers van schone energie in de stad. Zo kijkt het systeem naar verschillende energievragen, zoals de stroom die wordt gebruikt voor openbare verlichting, maar ook voor de verwarming van gebouwen en oplaadpunten van elektrische voertuigen.

Betere distributie van duurzame energie

Door de data van duurzame energiebronnen digitaal te koppelen aan de gegevens van de grootste energieafnemers in een stad, verwacht het consortium hernieuwbare energie beter en efficiënter te distribueren aan de hand van de energievraag. Dit levert volgens de bedrijven van het Besos-project CO2-reductie en kostenbesparing op. Inmiddels is het platform grootschalig getest in Barcelona en Lissabon.

Bekijk hieronder hoe het Besos-energieplatform werkt:

Snelle terugverdientijd

Uit de tests in Lissabon en Barcelona blijkt dat de bestuursorganen van deze steden een CO2-reductie van meer dan 20 procent kunnen behalen en de kosten voor het energieverbruik met 30 procent kunnen terugdringen. Verder kan het open energieplatform de investeringen, die de steden beschikbaar stellen voor de duurzame energietransitie, binnen vier tot vijf jaar terugverdienen.

Het consortium ziet kansen om het Besos-systeem ook in andere Europese steden toe te passen. De deelnemende bedrijven verwachten dat het systeem in 2017 het rendement van duurzame energiebronnen kan voorspellen om de energie-infrastructuur in slimme steden verder te optimaliseren. Ook zegt het consortium van Besos in 2017 met andere partijen samen te werken om het systeem op te schalen.