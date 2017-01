De business case voor duurzame, Nul op de meter-woningen is volledig afhankelijk van het wel of niet voortbestaan van de salderingsregeling. Dit stelt Aedes, de landelijke branchevereniging voor Nederlandse woningcorporaties.​

Daarom moet het mogelijk blijven om tegen een belastingvoordeel opgewekte zonnestroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet, meldt Aedes

De branchevereniging reageert op de brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken eerder deze maand heeft geschreven. In deze brief verwijst de minister naar het evaluatierapport De historische impact van salderen, waarin de effecten van de salderingsregeling tussen 2004 en 2015 onder de loep zijn genomen.

Salderen voor Nul op de meter

Aedes stelt dat het onderzoek waar de minister naar verwijst, nog teveel gericht is op particuliere bewoners die geld hebben om te investeren. Ook is de branchevereniging van mening dat het evaluatierapport weinig rekening heeft gehouden met maatschappelijke en sociale effecten van saldering, zoals afname van energie-armoede en ontstaan van buurtinitiatieven. Voor gemeenten en woningcorporaties zijn deze effecten van grote waarde, stelt Aedes.

In zijn brief schrijft minister Kamp dat hij een verlenging van de salderingsregeling na 2020 of een aanpassing van de regeling niet uitsluit. Volgens Aedes is de business case voor Nul op de meter-woningen, die beschikken over energiezuinige maatregelen waardoor de energiebalans aan het eind van het jaar op nul staat, volledig afhankelijk van de salderingsregeling.

De branchevereniging wil daarom dat de salderingsregeling wordt voortgezet. Echter vindt Aedes dat de huidige salderingsregeling te weinig zekerheid biedt voor de langere termijn. Vergeleken met particuliere bewoners maken corporaties en externe investeerders daarom minder gebruik van de salderingsregeling. Om dit te verbeteren, stelt Aedes voor dat de zonnestroom minimaal vijftien jaar na de investering niet belast moet worden.

Terugverdientijd zonnepanelen

Uit het evaluatierapport blijkt dat het aantal investeringen in zonnepanelen sinds 2011 met 91 procent is gestegen dankzij de salderingsregeling. Daarnaast blijkt dat de regeling de terugverdientijd van zonnepanelen in 2015 heeft verkort van veertien naar zeven jaar.

De salderingsregeling zorgt ervoor dat eigenaren van zonnepanelen meer verdienen aan hun zonnepanelen. De hoeveelheid opgewekte stroom die wordt teruggeleverd aan het net, kunnen eigenaren van zonnepanelen op een later tijdstip aftrekken van hun energierekening.