Een stap dichter bij duurzame drijvende steden

The Seasteading Institute werkt aan de ontwikkeling van drijvende steden in Frans-Polynesië, die oplossing bieden voor de stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. De drijvende steden komen een stap dichter bij met de ondertekening van een overeenkomst.

The Seasteading Institute, een non-profitorganisatie, heeft een overeenkomst ondertekend met de Frans-Polynesische regering, waarin staat dat een wettelijk kader voor de ontwikkeling van de drijvende steden wordt mogelijk gemaakt. Naar verwachting kost de realisatie van het Floating Island Project tussen de $ 10 mln en $ 50 mln.

“Onze samenwerking met Frans-Polynesië werd geïnitieerd door de Tahitianen en moet leiden tot het creëren van meer banen, economische groei en ecologische veerkracht in de regio”, zegt Randolph Hencken, executive director van The Seasteading Institute, in een persbericht. “De ondertekening van de overeenkomst met Frans-Polynesië is een belangrijke eerste stap en een grote mijlpaal voor dit project.”

Blauwe economie

In het Floating Island Project kijkt de non-profitorganisatie naar kansen en mogelijkheden om drijvende eilanden te ontwikkelen in Frans-Polynesië. Deze drijvende steden moeten ruimte bieden aan onder andere bedrijven die de blauwe economie bevorderen.

In de blauwe economie wordt duurzaamheid gehanteerd door een productieproces dat als een ecosysteem werkt. Het verbruik van nieuwe grondstoffen wordt daarbij zoveel mogelijk vermeden door innovaties die op de natuur zijn gebaseerd.

Water beter benutten

Voor de ontwikkeling van en onderzoek naar de duurzame en modulaire platforms die samen de drijvende eilanden moeten vormen, werkt The Seasteading Institute samen met het Nederlandse ingenieursbureau Blue21 en Delta Sync. In Nederland heeft Blue21 onder andere het Drijvend Paviljoen in Rotterdam ontwikkeld.

Volgens het ingenieursbureau bieden drijvende gebouwen een oplossing voor verstedelijking en de stijgende zeespiegel, die door klimaatverandering wordt veroorzaakt.

“Ruim 70 procent van de aarde bestaat uit water en door klimaatverandering neemt dit alleen maar toe”, zei Rutger de Graaf-van Dinther, entrepreneur in waterinnovatie bij Delta Sync en Blue21, eerder in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. “Bovendien bevinden de meeste grote steden zich aan het water. Waarom maken we er niet meer gebruik van?”