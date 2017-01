‘Labels maken energieverbruik kantoren betrouwbaar’

Kantoorgebouwen met de energiezuinige label A verbruiken 50 procent minder gas dan de kantoren met een energielabel G. Tegelijkertijd verbruiken de kantoorpanden met een energielabel A meer stroom dan de kantoorgebouwen met energielabel G.

Dat blijkt uit onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Volgens het ECN is het verband tussen het daadwerkelijk gemeten energieverbruik van kantoren en het energielabel nog niet eerder op een grootschalige manier onderzocht. Zo heeft het ECN de energielabels van 1.000 kantoren gekoppeld aan het daadwerkelijke gas- en elektriciteitsverbruik.

Het is al langer bekend dat het werkelijke energieverbruik van kantoren afwijkt van het theoretische label, stelt ECN. Met dit onderzoek zegt het concern echter de verschillen in het werkelijke energieverbruik van kantoren met energielabels beter te verklaren. Een belangrijke oorzaak voor de verschillen in energieverbruik is de gedeeltelijke leegstand van oudere kantoren met een energielabel G.

Energie besparen in kantoren

Een andere oorzaak voor de grote spreiding in het gasverbruik tussen de gebouwen met verschillende energielabels, is het verkeerd inregelen van klimaatinstallaties, blijkt uit het onderzoek van ECN. “Kantoren worden tegelijkertijd gekoeld en verwarmd of de klimaatinstallaties draaien in de avond of het weekend gewoon door. Daar houdt software geen rekening mee”, zegt Jeffrey Sipma, onderzoeker bij ECN, in een persbericht.

Eerder onderzoek van ECN wees uit dat wanneer de klimaatinstallaties in Nederlandse kantoorgebouwen goed worden ingeregeld, een energiebesparing van 20 tot 30 petajoule mogelijk is.

Waarde van energielabels

Daarnaast blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van ECN dat kantoren met A-labels 15 kilowattuur meer energie per vierkante meter verbruiken dan kantoren met een energielabel G. Volgens Sipma verbruiken kantoren met energielabel A meer stroom, omdat de betere kantoren efficiënter zijn ingericht met gemiddeld minder vierkante meter per werknemer.

“Dat leidt in de regel tot een hogere bezettingsgraad en intensiever gebruik van de kantoorruimte, dus meer laptops, PC’s, kopieerapparaten en een uitgebreidere ICT-serverruimte”, zegt de ECN-onderzoeker. Kantoren met een eigen ICT-serverruimte verbruiken volgens Sipma meer elektriciteit dan bedrijven die hun serverdiensten uitbesteden aan datacenters. Ook zouden de nieuwe kantoren met energielabel A meer stroom gebruiken voor ruimtekoeling en ventilatie.

ECN stelt dat dit onderzoek de waarde van energielabels voor gebouwen heeft bewezen. Sipma: “Dat het label niet het daadwerkelijke verbruik precies kan voorspellen, wisten we al. Maar het label bevestigt een waarneembare verbruikstrend in de uitkomsten. Naarmate de gelabelde voorraad toeneemt, worden de verbruiksgegevens nog betrouwbaarder, zo verwachten we.”