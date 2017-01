TOPLIJST: 5 robots die duurzaam bouwen

Een robot die binnen twee dagen een huis van bakstenen bouwt en robots die met materialen als schuim of zandzakken constructies bouwen in onvoorspelbare omgevingen. Welke innovatieve robots verduurzamen de bouwsector?

Robots hebben in de duurzame bouwsector veel terrein te winnen. Zo kunnen robots worden gebruikt om bouwonderdelen op locatie in elkaar te zetten, in plaats van dat de elementen elders worden vervaardigd en naar de bouwlocatie worden vervoerd. Naast de milieuvoordelen en kostenbesparing in transport, leidt dit tot een grote efficiëntieslag in bouwprocessen en een kortere bouwtijd, schrijft de website MIT Technology Review.

In deze lijst geeft DuurzaamBedrijfsleven een overzicht van vijf robots die duurzaamheid in de bouwsector stimuleren.

1. Duizend bakstenen per uur

Het Australische bedrijf Fastbrick Robotics heeft een robot ontwikkeld, die bakstenen metselt en binnen twee dagen een huis op locatie bouwt. Volgens het bedrijf kan de zogeheten Hadrian X duizend bakstenen per uur metselen. De metselrobot kan met een vrachtwagen naar elke bouwlocatie worden gebracht en een aantal uur per dag bakstenen metselen voor de bouw van een woning.

Bekijk hieronder hoe metselrobot Hadrian X van Fastbrick Robotics werkt:

2. Drie keer sneller bouwen

Ook in de Verenigde Staten zijn metselrobots niet onbekend gebleven. Zo heeft het bedrijf Construction Robotics de metselrobot Semi-Automated Mason (Sam) ontwikkeld om het werk van metselaars op bouwplaatsen te versnellen. In tegenstelling tot mensen die driehonderd tot vijfhonderd bakstenen per dag kunnen metselen, is de robot volgens de ontwikkelaars in staat om achthonderd tot twaalfhonderd bakstenen te metselen.

De robot Sam is echter niet ontwikkeld om het werk van metselaars over te nemen, maar om de bouwwerkzaamheden te vergemakkelijken.

Bekijk hieronder hoe metselrobot Sam van Construction Robotics werkt:

3. Faalkosten in de bouw verminderen

In Rotterdam is het kantoorgebouw Skilledin Office van Havenbedrijf Rotterdam tot stand gekomen met behulp van robots. Voor dit kantoorpand heeft de architectonische ontwerp- en fabricagestudio Rap (Robotics Architecture Production) software ontwikkeld, die het mogelijk maakt om allerlei productiehandelingen op de bouwlocatie te automatiseren. Voor dit project gebruikte Studio Rap een robot van het bedrijf ABB.

Met de inzet van de robot zegt Studio Rap de faalkosten in de bouw, die op dit moment rond de € 7 mrd liggen, aanzienlijk te verlagen. “We kunnen dit reduceren door de inzet van geavanceerde software en door de bouw te industrialiseren”, zei Wessel van Beerendonk, architect en medeoprichter van Studio Rap, eerder tegen DuurzaamGebouwd. “Niet alleen bij early adopters en trendsetters, maar vooral bij grote partijen waar de kansen enorm zijn.”

Bekijk hieronder hoe het Skilledin Office door Studio Rap met robots werd gebouwd:

4. Bouwrobots in rampenbestrijding

Wetenschappers van de Harvard University en de University at Buffalo hebben robots ontworpen die vervormbare materialen, zoals schuim of zandzakken, kunnen inzetten voor de bouw van allerhande constructies in onvoorspelbare omgevingen. Doel is om deze zogeheten 'builderbots' uiteindelijk in te zetten voor rampenbestrijding.

Een van de builderbots is in staat om schuim op basis van polyurethaan te verspreiden om bijvoorbeeld gaten te dichten. Een andere robot kan zandzakken opstapelen. Dit kan van pas komen bij het aanleggen van een kunstmatige dijk.

Bekijk hier hoe de builderbots van de Amerikaanse wetenschappers werken:

5. Semi-autnome bouwrobot

Een robot die op locatie verschillende constructies bouwt? Die maken de wetenschappers van de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich. De zogeheten In Situ Fabricator1 is in staat om bouwwerkzaamheden, met behulp van verschillende gereedschappen, nauwkeurig uit te voeren. De robot kan bijvoorbeeld de hoogte van een standaard muur bereiken en past door deuropeningen.

Daarnaast is de robot voorzien van een batterij, waardoor de bot niet altijd hoeft worden aangesloten op een elektriciteitsbron. Ook beschikt de In Situ Fabricator1 over een softwareprogramma waarmee bouwers en architecten realtime aanpassingen aan het gebouwontwerp kunnen aanbrengen, die vervolgens door de robot op locatie worden doorgevoerd.

Bekijk hieronder hoe de In Situ Fabricator1 werkt: