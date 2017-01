De bouwstart-up Sustainer Homes heeft in samenwerking met Rabobank Utrecht binnen vier uur een modulaire en duurzame woning op het Utrechtse Jaarbeursplein gerealiseerd. Volgens de start-up stoot de woning 90 procent minder CO2 uit dan traditionele woningen.

Dat meldt Sustainer Homes in een persbericht. De modulaire woningen van Sustainer Homes worden vervaardigd uit materialen als hout in plaats van beton, staal of baksteen. Hierdoor zegt het bedrijf de constructies duurzamer en met minder CO2-uitstoot op te leveren in vergelijking met traditionele bouwmethoden.

Daarnaast beschikt de woning over energiezuinige maatregelen als een warmtepomp, warmteterugwinning, goede isolatie en zonnepanelen. De stroom die de zonnepanelen op het dak van de woning opwekken, maakt het mogelijk om het totale energieverbruik van bewoners aanzienlijk te verlagen.

Comfort, design en duurzaamheid

Door gebruik te maken van een modulair bouwsysteem is het Sustainer Homes gelukt om de woning op het Utrechtse Jaarbeursplein binnen vier uur op te leveren. Hiervoor werden de onderdelen van de woning in de fabriek geassembleerd, waarna de modules naar de bouwlocatie werden vervoerd, waar ze vervolgens binnen een dag in elkaar werden gezet.

Met de totstandkoming van de modulaire woning in Utrecht wil zowel Rabobank als Sustainer Homes naar eigen zeggen aan Nederland laten zien dat comfort, design en duurzaamheid samenkomen in een betaalbare woning.

“Rabobank heeft duurzaamheid voor de komende jaren hoog op de agenda staan”, zegt Jan Teunissen, manager financieel advies bij Rabobank, in het persbericht. “En terecht, want het is een vraagstuk dat wereldwijd aandacht verdient. Als lokale bank zijn wij er trots op dat wij het eerste volledig duurzame huis in Utrecht mede mogelijk kunnen maken.”

De woning op het Jaarbeursplein blijft enkele maanden staan om te worden tentoongesteld aan het publiek en geïnteresseerden.

