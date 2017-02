VIDEO: Hoe slimme logistiek leidt tot duurzaam bouwen

VolkerWessels past slimme bouwlogistiek toe bij de bouw van 'De Trip' in Utrecht. Met de zogeheten 'bouwhub' wist het concern het bouwproces van het nieuwbouwproject efficiënt en milieuvriendelijk te laten verlopen.

De bouwhub is een locatie aan de rand van de stad, waar alle bouwmaterialen naar toe worden gebracht voor de totstandkoming van een nieuwbouwproject. Doordat de bouwhub dicht bij de bouwlocatie is gevestigd, verlopen bouwprocessen milieuvriendelijker en efficiënter.

Op de bouwhub worden dagelijks pakketten samengesteld met bouwmaterialen die vervolgens naar de bouwlocatie worden vervoerd met brandstofzuinige wagens. Nadat de volle vrachtwagens de dagproductie-pakketten hebben geleverd, nemen ze het afval op de bouwplaats mee.

Zo paste VolkerWessels-onderneming Boele & van Eesteren het bouwhub-concept toe bij het nieuwbouwproject De Trip in Utrecht. In opdracht van VolkerWessels voerde innovatieorganisatie TNO een onderzoek uit naar de methode voor slimme bouwlogistiek.

Milieuwinst door slimme bouwlogistiek

Naast de bouwhub, onderzocht TNO samen met TU Delft en de Hogescholen Rotterdam en Utrecht de zogeheten ‘runners’, die de bouwpaketten vanuit de bouwhub naar de bouwlocatie vervoeren. Volgens TNO bieden deze logistieke concepten uitkomst bij bouwprojecten in binnenstedelijke gebieden, die moeilijk bereikbaar zijn. Daarnaast bieden de bouwlogistiekmethodes een oplossing bij bouwplaatsen met beperkte ruimtes en een grote impact op de omgeving.

Uit onderzoek blijkt dat de bouwhub heeft geleid tot 69 procent minder ritten naar de bouwplaats, 69 procent minder kilometers van bouwverkeer en 68 procent minder CO2-uitstoot. Verder leverde de bouwhub de leveranciers van bouwmaterialen een tijdsbesparing op van 81 minuten per rit. De bouwmaterialen worden tijdig op de bouwlocatie geleverd, waardoor de afbouwfase van het project werd verkort van 41 werken tot 28 weken.

Bekijk hieronder hoe de Bouwhub werkt:

Duurzaam en efficiënt

Een ander voordeel van de bouwhub is het efficiënt omgaan met materialen. Door een beter logistiek beheer en het samenstellen van de dagproductie-bouwpaketten, bleef een restvoorraad van materialen ter waarde van € 46.000 achter bij de bouw van De Trip.

Volgens VolkerWessels gaat de restvoorraad aan materialen in de huidige situatie verloren bij productie en afvoer. Dankzij de bouwhub kan de voorraad nu weer terug naar de leverancier of worden toegepast in andere projecten.

Toepassingen

Inmiddels wordt de slimme bouwlogistiek toegepast in twee andere projecten in Utrecht en bij de bouwwerkzaamheden van het duurzame Hotel Amstelkwartier in Amsterdam. Voor de bouw van het Hotel Amstelkwartier, naar een ontwerp van Paul de Ruiter Architects, is bouwconcern TBI verantwoordelijk.

Bijzonder aan dit hotel is een kas dat op de 22e verdieping van het gebouw is geplaatst. Hierin worden duurzame technologieën toegepast om groente en fruit te verbouwen en vissen te kweken, die vervolgens geconsumeerd worden in het restaurant van het hotel.