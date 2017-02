Dura Vermeer bouwt ‘slimste huis van Nederland’

Dura Vermeer heeft een systeem ontwikkeld, dat woningen zelflerend maakt wat betreft de gebruikspatronen van bewoners. Het duurzame smart home-systeem wordt in twee pilotwoningen getest. Daaruit moet blijken of het systeem energie bespaart en het binnenklimaat gezond houdt.

Met Iris, zoals de woning heet, is uitgerust met een softwaresysteem met sensoren en meters, die alle apparaten in huis via de cloud met elkaar verbinden. Zo verbindt Iris het slimme lichtsysteem Hue van Philips, een slimme kraan die water bespaart en een slimme watermeter van Kamstrup die waterverbruik meet en bijvoorbeeld lekkages signaleert.

Deze maand begint Dura Vermeer met de bouw van twee Iris-pilotwoningen in de wijk Tuinen van Sion in Rijswijk-Buiten, schrijft de website Duurzaam Gebouwd.

Energiezuinig

Naast slimme verlichting en waterbesparende kranen, krijgen de pilotwoningen een slimme stroommeter van Stedin, die precies laat zien hoeveel stroom het huis opwekt via zonnepanelen.

“Hebben de zonnepanelen op de woning voldoende energie opgewekt en opgeslagen in de accu? Dan gaat de wasmachine of de vaatwasser aan”, zegt Ester Vrij, ontwikkelaar bij Dura Vermeer Bouw Zuid West, in een interview met Duurzaam Gebouwd. “De CO2-meter geeft een melding als het CO2-niveau in de woning gevaarlijk is, zodat de ventilatie zijn werk kan doen.”

Zelflerend

Door de huishoudelijke apparaten via software-updates met elkaar te verbinden, kan Iris het gebruik van de apparaten beter afstemmen en op die manier onnodig energie- en waterverbruik voorkomen. Bijzonder aan Iris is dat het over een zelflerend systeem beschikt, dat zich aanpast aan het gedrag en patronen van de bewoners. Volgens Dura Vermeer levert dit het 'slimste huis van Nederland' op.

De eerste twee Iris-pilotwoningen worden uitgerust met een basisinstallatie die bestaat uit beveiligingssensoren, slimme verlichting, klimaatsensoren en energieverbruikssensoren. Naast de voordelen op het gebied van energiebesparing, moet het systeem ook de beveiliging van een woning verbeteren. Wanneer een bewoner vergeet een raam of deur te sluiten, kan hij dat alsnog via een app op afstand regelen.