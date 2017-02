Italiaans verticaal bos zuigt smog op in China

Het Italiaanse architectenbureau Stefano Boeri Architetti, bekend van de Bosco Verticale in Milaan, ontwikkelt ook in de Chinese stad Nanjing twee torens bezaaid met bomen en planten. Zo wil de architect de biodiversiteit in de stad vergroten.

De Nanjing Green Towers bestaan uit twee groene torens die een totale oppervlakte hebben van 6.000 vierkante meter. Met de beplanting van in totaal 1.100 bomen van 23 verschillende soorten en 2.500 planten en struiken, moeten de constructies jaarlijks 25 ton CO2-uitstoot absorberen. Daarnaast produceren de verticale bossen naar verwachting 60 kilogram zuurstof per dag.

Groen hotel

Een van de twee groene torens is 200 meter hoog en bestaat uit 28 verdiepingen bedoeld voor kantoorruimtes, een museum en een school voor groene architectuur. De andere toren is 108 meter hoog en moet dienst doen als een Hyatt-hotel met 247 hotelkamers. Op het dak van het groene Hyatt-hotel komt een zwembad. Daarnaast wordt het hotelgebouw voorzien van ruimtes voor retail en horeca.

Naar verwachting worden de Nanjing Green Towers van de Italiaanse architect in 2018 opgeleverd.

Verticale bossen

Stefano Boeri was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de Bosco Verticale-torens op Porte Nuova, het belangrijkste zakelijke district van Milaan. De Milanese Bosco Verticale-torens hebben duizend bomen op de balkons van de 110 meter en 76 meter hoge torens. Ook in de Zwitserse plaats Lausanne ontwikkelt Boeri een verticaal bos. Dit 117-meter hoge gebouw heeft 36 verdiepingen en in totaal 24.000 planten, waaronder honderd cederbomen van vier verschillende soorten.

Naast de Nanjing Green Towers, is de Italiaanse architect ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het Mountain Forest Hotel dat in de Chinese plaats Ghuizou verrijst. Ook in dit ontwerp staan beplanting en het vergroten van biodiversiteit in het gebied centraal.

Duurzame gebouwen?

Hoewel Boeri meerdere onderscheidingen heeft ontvangen voor zijn visie op duurzame bouw, zijn er vraagtekens gezet bij de methode die wordt gebruikt om de verticale bossen te realiseren. Door het veelvoudige gebruik van beton om de zware bomen op de balkons van het gebouw te ondersteunen, vragen verschillende media zich af of het verticale bos wel zo duurzaam is.

Zonder precies te weten hoeveel CO2-uitstoot de bomen zullen absorberen en hoeveel CO2-uitstoot het benodigde beton oplevert, kan de Bosco Verticale-torens van Boeri niet duurzaam worden genoemd, schreef de website Treehugger.