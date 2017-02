Het duurzaam gerenoveerde kantoorgebouw van verzekeringsmaatschappij ASR mocht maandag een de Nederlandse Bouwprijs in ontvangst nemen. Ook het eerste energieneutrale Gymnasium van Paul de Ruiter Architects viel in de prijzen.

De Nederlandse Bouwprijs nomineert eens in de twee jaar de meest innovatieve en duurzame gebouwen van Nederland. Doel is om de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw te bevorderen. Daarnaast is de prijs bedoeld om het veelzijdige bouwtalent in Nederland te stimuleren.

Duurzame renovatie

Tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw, dat op maandag 6 februari plaatsvond, benoemden de juryleden ASR tot winnaar van de Nederlandse Bouwprijs. De verzekeringsmaatschappij wist zijn veertig jaar oude kantoorpand in Utrecht duurzaam te renoveren. Zo beschikt het gebouw over een dubbele glazen gevel en 1.200 zwarte zonnepanelen op het dak.

ASR verwacht dat de panelen jaarlijks 150 megawattuur aan duurzame stroom opwekken. Voor het verwarmen en koelen, gebruikt het kantoorpand een warmtekoudeopslagsysteem (WKO). Mede dankzij deze duurzame materegelen heeft het concern het energieverbruik van het pand met 56 procent verminderd.

Volgens de juryleden van de Nederlandse Bouwprijs is de renovatie ambitieus aangepakt en uiterst duurzaam uitgevoerd. Verder prijst de jury de verzekeringsmaatschappij om het hergebruik van 98 procent van het bouwafval.

Nieuwe generatie onderwijsgebouw

Naast de prijs in de categorie gebouwen, werd tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw ook een publieksprijs uitgereikt. Die ging naar architect Paul de Ruiter voor het ontwerp van het 4de Gymnasium, het eerste energieneutrale onderwijsgebouw in Amsterdam. Het duurzame schoolgebouw verwierf het merendeel van de 900 uitgebrachte stemmen.

Het Amsterdamse onderwijsgebouw beschikt over zonnecellen, drievoudig glas, betonkernactivering en een aansluiting op de warmtelevering in de Houthavens. In het ontwerp heeft Paul de Ruiter Architects rekening gehouden met voldoende gebruik van natuurlijk buitenlucht en duurzame ventilatie, die een gezond binnenklimaat bevorderen.

De jury van de Nederlandse Bouwprijs was lovend over de hoge ambities op het gebied van energie-efficiëntie en beschrijft de school in het juryrapport als ‘een voorbeeld van de nieuwe generatie onderwijsgebouwen.’