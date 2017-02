‘Real-time data verkorten douches en besparen water’

Mensen die tijdens een douchebeurt informatie ontvangen over hun actuele water- en energieverbruik, nemen kortere douches. Dit draagt bij aan een besparing van 22 procent op het water- en energieverbruik.

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de Duitse University of Bonn en Bamberg en de Zwitserse ETH Zurich. In dit onderzoek hebben de wetenschappers bij verschillende proefpersonen de gegevens bijgehouden over het actuele water- en energieverbruik. Hiervoor plaatsten de onderzoekers een slimme meter onder de douchekop die de data direct doorgeeft aan de gebruiker.

Water besparen tijdens het douchen

Zo blijkt dat mensen die langere douches nemen bewuster werden over hun water- en energieverbruik. De proefpersonen die de slimme watermeters tijdens een douchebeurt gebruikten, wisten tot 22 procent minder water en energie te verbruiken tijdens het douchen door hun douchebeurt te verkorten. De mensen die langere douches namen voordat ze de slimme meter gebruikten, wisten hun waterverbruik zelfs met 30 procent te besparen.

Energiezuinige huishoudens

“Wanneer er in het huishouden energie moet worden bespaard, denken veel mensen aan het uitschakelen van verlichting of de aanschaf van energiezuinige koelkasten”, zegt Dr. Verena Tiefenbeck, wetenschapper aan de University of Bonn en ETH Zurich, in een persbericht.

“Het gemiddelde huishouden in Duitsland en Zwitserland verbruikt vijf en een half keer meer energie tijdens het douchen dan voor het verlichten van de woning. Het energieverbruik voor warm water tijdens het douchen is ook vier keer hoger dan het energieverbruik van zowel de koelkast als vriezer.”

Slimme douchekop

Eerder ontwikkelde de Franse ingenieur Gabriel Della-Monica een slimme douchekop die tijdens een douchebeurt het waterverbruik berekent. Het systeem beschikt over een ingebouwde LED-lamp die gebruikers tijdens een douchebeurt waarschuwt wanneer ze teveel water verbruiken. Volgens de ontwikkelaar moedigt het systeem douchegebruikers aan om minder water te verbruiken.