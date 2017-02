7 duurzame innovaties die water besparen in huishoudens

Een duurzame douche die het waterverbruik met 90 procent vermindert en een 3D-geprinte kraan die weinig water verbruikt voor het wassen van de handen. Welke duurzame innovaties helpen huishoudens om water en energie besparen?

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Duitse University of Bonn en Bamberg en de Zwitserse ETH Zurich blijkt dat mensen die tijdens een douchebeurt informatie ontvangen over hun actuele water- en energieverbruik, kortere douches nemen. Dit zorgt voor een besparing van 22 procent op het water- en energieverbruik.

Volgens de wetenschappers verbruiken huishoudens gemiddeld vijf en een half keer meer energie tijdens het douchen dan voor het verlichten van de woning. Daarom zien de onderzoekers kansen om op het waterverbruik in huishoudens te besparen. Welke duurzame innovaties dragen daaraan bij? DuurzaamBedrijfsleven zet ze op een rij.

1. 90 procent waterbesparing, 80 procent energiebesparing

De waterbesparende douche van het Nederlandse bedrijf Hamwells maakt het mogelijk om watergebruik met 90 procent te verminderen en het energieverbruik met 80 procent te verminderen tijdens een douchebeurt. Hiervoor maakt het systeem gebruik van de zogeheten refresh cycles, waarbij water in een klein reservoir met anderhalve liter water per minuut ververst, terwijl het wordt hergebruikt.

Wanneer een persoon tien minuten onder de waterbesparende douche staat, komt het water zeven keer langs. Dit houdt in dat die persoon tien seconden in hetzelfde water staat. Ondertussen wordt het gebruikte water gefilterd en gezuiverd, waardoor het douchewater schoon blijft.

In een uitzending van DuurzaamBV Radio vertelt Rob Chömpff, CEO van Hamwells, hoe de waterbesparende douche werkt. Beluister hieronder de podcast:

2. 1,5 liter water per minuut

Ook de Nederlandse Upfall Shower biedt een douche die water tijdens een douchebeurt zuivert en hergebruikt. Met het Upcycle shower zuiveringssysteem verbruikt de Upfall Shower 1,5 liter water per minuut. Conventionele douches verbruiken 40 liter water per minuut, waardoor de Upfall Shower zuiniger is met zowel water als energie. Verder maakt de douchekop van de Upfall Shower het mogelijk om dezelfde watermassa te behouden als een conventionele douche.

In een uitzending van DuurzaamBV Radio vertelt René Bentgem, de bedenker van de Upfall shower, over de waterzuinige douche. Beluister hieronder de podcast:

3. Waterdruppels verstuiven

In de Verenigde Staten werkt de start-up Nebia aan een waterbesparende douchekop. De douchekop van Nebia is voorzien van zes spuitgaten die waterdruppels verstuiven. Hierdoor verbruikt de douchekop 70 procent minder water dan de traditionele douchekop. Daarnaast kan de Nebia grote oppervlaktes vullen met water, waardoor gebruikers minder lang onder de douche staan.

De start-up ziet kansen om de duurzame douchekop in te zetten in gebieden waar waterschaarste heerst. Onder de grootste investeerders van Nebia zijn Apple-CEO Tim Cook en oud-Googlebaas Eric Schmidt.

Bekijk hieronder hoe de Nebia-douchekop werkt:

4. Ruimtetechnologie bij het douchen

Het Zweedse bedrijf Orbital Systems heeft naar eigen zeggen de ‘douche van de toekomst’ ontwikkeld. De Shower of the Future werkt met sensoren die in de badkamervloer zijn verwerkt. Daarmee berekent de douche hoeveel van het gebruikte douchewater moet worden gereinigd voor hergebruik. Vervolgens kan het reinigingssysteem van Shower of the Future 99 procent van de schadelijke bacterien uit het gebruikte douchewater verwijderen, stelt Orbital Systems.

Volgens het bedrijf gebruikt Nasa dezelfde reinigingstechnologie in de ruimte. Daarnaast is de douche voorzien van een ingebouwd verwarmingssysteem, dat naast het douchewater ook de warmte hergebruikt tijdens een douchebeurt. Daardoor is er weinig energie nodig om het water te verwarmen. Dit levert volgens Orbital Systems een besparing van $ 1.100 per jaar op de energierekening.

5. Slimmer douchen

De Franse ingenieur Gabriel Della-Monica ontwikkelde de slimme douchekop Hydrao, die tijdens een douchebeurt gebruikers inzicht geeft in hun waterverbruik. De slimme douchekop beschikt over een ingebouwde LED-lamp.

Wanneer er 10 liter water tijdens het douchen is verbruikt, kleurt de LED-lamp groen. Bij meer dan 10 liter water springt de lamp op blauw en wanneer er tijdens een douchebeurt meer dan 50 liter water wordt verbruikt, kleurt de lamp rood om de gebruiker te waarschuwen voor overmatig watergebruik. Volgens de ontwikkelaar moedigt het systeem gebruikers aan om tijdens het douchen minder water te verbruiken.

Bekijk hieronder hoe de Hydrao-douchekop werkt:

6. Kraanwater vernevelen

Niet alleen douches, maar ook kranen kunnen het watergebruik in huishoudens terugdringen. Zo heeft het Zwitserse bedrijf Swiss Eco Line een duurzame kraan ontwikkeld, die 90 procent water bespaart. De kraan vernevelt het water, waardoor er veel minder water nodig is om bijvoorbeeld de handen te wassen.

Volgens Swiss Eco Line bespaart de zogeheten Swiss Eco Tap tot 150.000 liter water per jaar en verbruikt de kraan nog geen 5 liter water per minuut. Bij een traditionele kraan wordt er tot 25 liter water verbruikt per minuut.

Daarnaast kan de Swiss Eco Tap alleen koud water afgeven, waardoor er geen energie wordt verbruikt om het water te verwarmen. Volgens de makers voelt de waternevel door de fijne druppeltjes toch relatief warm aan.

7. Waterzuinige kraan uit 3D-printer

Ook in de Verenigde Staten zijn waterzuinige kranen niet onbekend gebleven. Het bedrijf American Standard heeft een kraan ontwikkeld, die 45 procent zuiniger is met water dan conventionele kranen. Om de duurzame kraan te maken, zet American Standard een 3D-printer in. Volgens het bedrijf is dit de eerste keer dat een 3D-metaalprinttechnologie werd ingezet bij het maken van kranen.